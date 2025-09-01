Ешь и худей: доктор подсказала хитрый способ оставаться стройным на сидячей работе – это просто бомба

Сидячая работа может стать причиной набора лишнего веса, поскольку из-за низкой физической активности организм сжигает меньше калорий. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина поделилась советами, как оставаться стройными и поддерживать здоровье, несмотря на длительные часы сидячей работы.

Правильное питание — основа стройности

Чтобы избежать лишнего веса, важно придерживаться правильного питания. Наталия Тананакина рекомендует три-пять приёмов пищи в день. Это поможет поддерживать уровень энергии и ускорит обмен веществ. Ужин не должен быть позднее, чем за 2-4 часа до сна, так как позднее поедание пищи может привести к накоплению жира, особенно если в организме не хватает энергии для её переработки.

Кроме того, недостаток сна может стать причиной набора лишних килограммов. Организму нужно восполнять недостающую энергию, что ведёт к повышенному аппетиту. Хронический недосып увеличивает потребление пищи на 400 ккал в день, поэтому важно спать не менее семи часов в сутки.

Ключевые нормы калорий

Оптимальная суточная норма калорий составляет около 2000 ккал в день: для женщин — 1800 ккал, для мужчин — 2400 ккал. Поддержание этих норм позволяет контролировать вес и улучшить метаболизм.

Вода — важная составляющая

Врачи рекомендуют пить около двух литров воды в день. Это поможет поддерживать нормальное пищеварение, ускоряет метаболизм и улучшает общую функцию организма.

Завтрак — основа дня

Белковая еда - идеальный выбор для завтрака. Яйца, творог, цельнозерновой хлеб и овощи обеспечат долгосрочную сытость и активируют обмен веществ. Белки помогают контролировать аппетит и дают энергию на весь день.

Метод "тарелки"

Чтобы контролировать порции, можно использовать метод "тарелки". Он предполагает следующее распределение пищи:

• половина тарелки должна быть заполнена овощами (это источник клетчатки и витаминов);

• четверть - гарниром (каши, картофель, рис, макароны);

• оставшаяся четверть - белковой пищей (мясо, рыба, яйца, бобовые).

Такой баланс обеспечит оптимальное потребление калорий и питательных веществ.

Полезные перекусы

Перекусы также важны для поддержания уровня энергии. Замените калорийные сладости на фрукты, орехи или йогурт. Это не только полезно, но и поможет избежать резких скачков сахара в крови.

Уход от фастфуда

Избегайте фастфуда и жареной пищи, так как они могут вызывать резкий скачок сахара в крови и повышать аппетит. Продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут приводить к нежелательным последствиям для здоровья и веса.

Физическая активность

Не забывайте о физической активности! Даже в условиях сидячей работы важно делать регулярные перерывы, двигаться и стараться не есть за компьютером. Активные прогулки или небольшие физические упражнения помогут поддерживать тонус и сжигать лишние калории.

Три интересных факта