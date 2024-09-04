Каршеринг «Ситидрайв» возвращается в Екатеринбург: 250 автомобилей с 10 сентября 2024 года

Сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв" анонсировал своё возвращение в Екатеринбург. Каршеринг будет доступен с 10 сентября 2024 года.
Пользователям будет предложен выбор из 250 автомобилей, среди которых имеются Exeed LX, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro, Kia Rio и "Москвичи 3е". Все машины "Ситидрайва" смогут отправляться за пределы города на расстояние до 250 км, а с помощью специального фильтра "Радиус" — до 2000 км.
"Ситидрайв" предоставлял свои услуги в Екатеринбурге с августа 2019 года до июля 2021 года. В настоящее время компания работает в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Фото: commons.wikimedia.org/Retired electrician
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