Скручивания для пресса
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Невидимая ловушка для пресса: почему копчик не выдерживает нагрузки

Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс

Когда речь заходит о классических упражнениях для пресса, первыми на ум приходят скручивания и подъёмы корпуса. Но не все задумываются о том, что иногда такие тренировки сопровождаются дискомфортом — и чаще всего страдает именно копчик. Боль в этой зоне может свести на нет все старания, а в отдельных случаях даже привести к тому, что человек полностью откажется от упражнений для пресса. Причина проста: анатомия у всех разная, и форма или длина копчика может сделать движение подъёма корпуса крайне неприятным.

Почему возникает боль в копчике

Главный фактор — поверхность, на которой выполняется упражнение. Если делать подъёмы на жёстком полу, ковролине или, тем более, бетоне, давление на костную точку оказывается максимальным. У кого-то копчик чуть длиннее или выступает сильнее — в таком случае даже несколько повторений вызывают ощутимый дискомфорт.

Кроме того, само упражнение в классическом варианте подразумевает полный подъём корпуса, при котором часть нагрузки переносится не только на пресс, но и на тазовую область. Это усиливает давление на копчик и создаёт ненужное напряжение.

Как выбрать правильный коврик

Одним из простых способов избавиться от боли является правильный выбор коврика. Тонкие йога-коврики толщиной всего 1-3 мм практически не дают защиты. Для упражнений на пресс лучше подойдут универсальные фитнес-коврики толщиной 1-1,5 см или даже более плотные модели для пилатеса, которые достигают 2 см.

Если подходящего коврика нет, можно сложить тонкий в несколько слоёв или подложить под поясницу дополнительную ткань. Важно, чтобы точка соприкосновения с полом была максимально мягкой.

Альтернатива: упражнения на фитболе

Вместо пола можно использовать фитбол. Такая замена не только защищает копчик, но и увеличивает эффективность тренировки. На мяче мышцы пресса получают дополнительную нагрузку за счёт необходимости удерживать равновесие.

Чтобы выполнить упражнение:

  1. Сядьте на фитбол и перекатитесь вперёд, пока нижняя часть спины не упрётся в поверхность мяча.

  2. Поддерживайте голову руками.

  3. Сокращая мышцы живота, поднимайте грудную клетку к тазу.

  4. Возвращайтесь в исходное положение, контролируя движение.

Почему стоит заменить подъёмы на скручивания

Полные подъёмы корпуса часто перегружают сгибатели бедра, тогда как скручивания делают акцент именно на мышцы живота. При правильной технике пресс работает максимально эффективно, а копчик при этом не страдает.

Во время скручивания достаточно приподнять голову, шею и плечи на 30-45 градусов — именно в этой амплитуде пресс получает основную нагрузку.

Варианты упражнений без пола

Если даже коврик и фитбол не спасают, есть ещё один выход — упражнения стоя. Такой формат полностью исключает давление на копчик и всё равно прорабатывает пресс.

Простой вариант:
• Встаньте прямо, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты.
• Руки заведите за голову, локти разведите в стороны.
• Подтягивайте правое колено к груди, одновременно опуская корпус вперёд.
• Вернитесь в исходное положение и повторите движение на другую сторону.

Подобные упражнения легко включить в разминку или основную тренировку — они удобны и не требуют оборудования.

Что важно помнить

Боль в копчике во время тренировок — сигнал, что технику или условия нужно менять. Правильный коврик, замена классических подъёмов на скручивания, использование фитбола или упражнения стоя помогут избежать проблем и сделают занятия комфортными.

Главное — не терпеть дискомфорт, а искать решение. Тогда тренировки на пресс станут не только безопасными, но и более эффективными.

