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Признаки начальника-психопата
Признаки начальника-психопата
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:32

Опоздания на работу могут обойтись в миллион рублей: один нюанс меняет исход увольнения

Систематические опоздания сотрудника на рабочее место могут стать законным основанием для расторжения трудового договора, если работодатель строго соблюдает юридическую процедуру фиксации нарушений. Об этом в комментарии NewsInfo рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Ранее в судебной практике был зафиксирован примечательный случай: электромонтеру из Санкт-Петербурга, уволенному за ежедневные 40-минутные опоздания, выплатили почти 1 миллион рублей компенсации. Суд встал на сторону работника, указав, что за четыре года службы к нему не было нареканий, и обязал компанию восстановить его в должности с выплатой 900 000 рублей за вынужденный прогул.

По словам Панкратова, для признания проступков систематическими необходимо наличие как минимум трех эпизодов, которые должны следовать "в очередь" друг за другом. Это означает, что каждое последующее взыскание должно накладываться в период действия предыдущего, пока оно не утратило свой юридический статус. Если же работник опоздал 10 раз за три года без этой взаимосвязи, признать такие действия системой невозможно. Важно учитывать, что опоздание трактуется как отсутствие на месте менее четырех часов, так как более длительный срок уже квалифицируется как прогул.

"Дисциплинарное взыскание применяется строго в месячный срок с момента своего совершения. И не позднее шести месяцев с даты своего совершения. В месячный срок не всегда удается разобраться с причинами", — отметил Панкратов.

Эксперт подчеркнул, что в Трудовом кодексе закреплена "классическая триада" наказаний: замечание, выговор и увольнение. Однако для определенных категорий сотрудников, например, на государственной службе или железной дороге, перечень может быть расширен. При этом работодатель не имеет права штрафовать сотрудника напрямую, так как понятие "штраф" в трудовом праве отсутствует.

Тем не менее, закон не запрещает лишать нарушителя дополнительных выплат, если это закреплено в локальных актах. Часто премия не выплачивается именно как последствие наличия действующего выговора или замечания. Отдельно стоит отметить, что даже при опоздании на несколько часов работодатель обязан оплатить фактически отработанное время, а любые попытки незаконно удержать средства могут быть оспорены.

"Лишение премии за опоздание не является видом взыскания ни по Кодексу, ни по дисциплинарным уставам. Но в положении о дисциплинарных взысканиях может быть предусмотрено такое последствие, что при наличии действующего дисциплинарного взыскания премия либо не выплачивается, либо выплачивается в меньшем размере. Уменьшение количества премии или отказ в ее назначении — это последствия дисциплинарного взыскания", — пояснил эксперт.

Серьезным камнем преткновения в спорах часто становится вопрос уважительности причин. Судебная практика выработала четкие критерии: например, авария с общественным транспортом считается весомым поводом, а нахождение в пробке на личном авто — нет.

Даже в современных условиях, когда удаленная работа требует пунктуальности в цифровом пространстве, общие нормы ТК РФ остаются незыблемыми. На сегодняшний день в стране продолжает действовать стандартная рабочая неделя, и соблюдение графика остается ключевой обязанностью персонала вне зависимости от формы занятости.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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