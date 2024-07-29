Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с резкой критикой руководства украинской армии, потребовав отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и привлечения к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
В конце июня Владимир Зеленский уволил Содоля с занимаемой должности и назначил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Позже стало известно, что госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия Содоля на харьковском направлении.
Гончаренко* считает, что ответственность за происходящее в армии лежит на самом верху. Он подчеркнул, что главнокомандующий напрямую подчиняется президенту, и обвинил Зеленского в том, что он "потакают этой касте генералов". По мнению депутата, необходима полная перезагрузка армии, с заменой руководства и формированием нового состава. Он призвал к отставке Сырского и уголовному преследованию Содоля.
Такая реакция Гончаренко* связана с обращением украинских военных к Зеленскому и Сырскому с требованием не снимать с должности командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.
* Физическое лицо, признанное в России террористом-экстремистом
Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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