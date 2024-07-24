Мобилизация на Украине помогла создать новые резервы и бригады ВСУ, которые были необходимы на фоне увеличения сухопутных войск России, рассказал в интервью The Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", — сказал он.

Сырский ппризвал уехавших за рубеж украинских мужчин вернуться и принять участие в боевых действиях, чтобы потом не стесняться рассказать об этом детям.

"Где были вы, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос ", — отметил главком.

Военный рассказал, что в Польше сейчас формируется новая инициатива: находящихся за рубежом украинцев вскоре "пригласят присоединиться к новому легиону". Обучение будет проходить в самой Польше, чтобы "укрепить доверие между солдатами и офицерами", после чего легион отправится на передовую. По словам Сырского, инициатива принадлежит Владимиру Зеленскому (президентские полномочия истекли 21 мая).

Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International).