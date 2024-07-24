Российские войска гораздо лучше обеспечены ресурсами, чем украинские, рассказал в интервью The Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам главкома, соотношение техники составляет 1:2 и даже 1:3 в пользу ВС РФ. Сырский добавил, что с начала спецоперации количество танков, бронетранспортёров и артиллерии у России кратно увеличилось.

"У противника значительное преимущество в силе и ресурсах", — отметил он.

Именно этим превосходством и объясняются недавние успехи российских вооружённых сил на фронте, включая открытие Харьковского фронта в мае, которое не смогла предотвратить Украина, считает военный. Учитывая это, вопрос поставок западного вооружения является ключевым для Киева, подчеркнул Сырский.

Главком признал, что обстановка на поле боя является "сложной", но заверил, что у ВСУ достаточно сил остановить российскую армию в случае наступления на Запорожском направлении.

"Прежде всего, это зависит от наших храбрых солдат, наших офицеров", — сказал он.

Сырский добавил, что успехи ВС РФ являются "локальными" и что Россия "не добилась существенного прогресса".

По словам главкома ВСУ, потери у российской армии "втрое выше", чем у украинской. Точную цифру потерь ВСУ он не назвал, пояснив, что "Москва может это использовать", но назвал её "чувствительной". Главнокомандующий подчеркнул, что Украина "не отправляет солдат в бесполезные мясорубки", как Россия, котрая "жертвует огромным количеством пехоты, чтобы пройти 100-200 метров".

"Мы не защищаем руины насмерть", — сказал Сырский.

Главком отметил, что западные F-16 усилят противовоздушную оборону Украины и помогут Киеву более эффективно бороться с российскими крылатыми ракетами и точно поражать наземные цели. При этом возможности F-16 имеют пределы: они должны быть в 40 км или более от линии фронта из-за риска быть сбитыми российской армией, подчеркнул Сырский.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).