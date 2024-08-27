Главком ВСУ назвал причину нападения украинской армии на Курскую область

Нападение украинской армии на Курскую область должно было отвлечь российские войска от красноармейского направления, но не получилось. Такое заявление в эфире украинского телемарафона сделал главком ВСУ Александр Сырский.
"Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений", — заявил украинский военачальник.
При этом он отметил, что РФ удалось разгадать планы Киева, поэтому российское командование продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении.
Кроме того, Сырский подчеркнул, что на данный момент "довольно сложной" для ВСУ является обстановка на красноармейском направлении. Командование украинских войск пытается сделать все, чтобы предпринять попытку остановить наступление ВС РФ.
Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua
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