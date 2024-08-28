Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заплатил высокую цену за то, что ВСУ напали на Курскую область, потому что теперь они терпят большое поражение на Донбассе. Такое заявление сделал бывший разведчик Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехомОн заплатил за это огромную цену", — заявил эксперт.

По его словам, сейчас российская армия показывает хорошие успехи в донбасском регионе. Риттер уверен, что в ближайшее время украинская сторона потеряет еще больше критически важных территорий и объектов.

Напомним, что во вторник Минобороны РФ сообщило о том, что ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Орловка в ДНР.

Фото: Facebook*/93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade

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