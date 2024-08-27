Главком ВСУ сообщил неутешительные новости с фронта

Оперативно-стратегическая обстановка, в которой оказалась украинская армия на Донбассе, остается сложной. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"По состоянию на сегодняшний день оперативно-стратегическая обстановка остается сложной", - заявил украинский военачальник в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что протяженность линии боевого соприкосновения, где ВСУ и ВС РФ ведут боевые действия, составляет около одной тысячи километров. По его словам, самые интенсивные бои наблюдаются на покровском направлении.
Кроме того, Сырский добавил, что активные боевые действия идут на купянском, лиманском, торецком и краматорском направлениях.
Напомним, что во вторник, 27 августа, Минобороны России сообщило о том, что российская армия в результате активных действий смогла взять под свой контроль населенный пункт Орловка в ДНР.
Фото: president.gov.ua
Миллиардер Бернар Арно снова входит в тройку богатейших людей мира
Свекр модели Натальи Водяновой, французский миллиардер Бернар Арно снова вошел в тройку богатейших людей мира. Он занял вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием в 201 млрд долларов.
Подполковник Горышевский: В Польше вторые сутки ищут вылетевший из РФ БПЛА
В Польше вторые сутки идут поиски БПЛА, который якобы вылетел из РФ и пересёк территорию Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь командования Войска Польского подполковник Яцек Горышевский, пишет "Самоуправление".
Ефим Шифрин раскрыл истинную причину смерти сатирика Яна Арлазорова
Юморист Ефим Шифрин заявил, что звезда "Аншлага" Ян Арлазоров на самом деле умер не от рака.
Сури Круз поступила в Карнеги-Меллон: Том Круз берет на себя все расходы
Несмотря на то, что дочь Тома Круза, Сури, отказалась от его фамилии, актер продолжает оплачивать её обучение.