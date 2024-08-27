Главком ВСУ сообщил неутешительные новости с фронта

Сырский сообщил о тяжелой стратегической обстановке на всей линии фронта

Оперативно-стратегическая обстановка, в которой оказалась украинская армия на Донбассе, остается сложной. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По состоянию на сегодняшний день оперативно-стратегическая обстановка остается сложной", - заявил украинский военачальник в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что протяженность линии боевого соприкосновения, где ВСУ и ВС РФ ведут боевые действия, составляет около одной тысячи километров. По его словам, самые интенсивные бои наблюдаются на покровском направлении.

Кроме того, Сырский добавил, что активные боевые действия идут на купянском, лиманском, торецком и краматорском направлениях.

Напомним, что во вторник, 27 августа, Минобороны России сообщило о том, что российская армия в результате активных действий смогла взять под свой контроль населенный пункт Орловка в ДНР.

Фото: president.gov.ua