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Бондаренко: Сырский оправдывает потерю территорией нападением на Курскую область
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Эксперт предположил, почему Сырский отдал приказ наступать на Курскую область

Бондаренко: Сырский оправдывает потерю территорией нападением на Курскую область

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский, говоря о вторжении ВСУ в Курскую область, не отвечает на вопрос о ежедневных потерях территорий страны. Соответствующее заявление сделал историк и политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Аналитик указал на то, что ни разу Сырский не говорил о потерянных территориях, когда докладывал о ситуации в Курской области.

"У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина", — возмутился украинский эксперт.

Он предположил, что вторжение украинской армии в Курскую область украинское военное командование собирается представить в качестве "индульгенции" от всех свои просчетов и ошибок.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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