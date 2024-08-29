Эксперт предположил, почему Сырский отдал приказ наступать на Курскую область

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский, говоря о вторжении ВСУ в Курскую область, не отвечает на вопрос о ежедневных потерях территорий страны. Соответствующее заявление сделал историк и политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Аналитик указал на то, что ни разу Сырский не говорил о потерянных территориях, когда докладывал о ситуации в Курской области.
"У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина", — возмутился украинский эксперт.
Он предположил, что вторжение украинской армии в Курскую область украинское военное командование собирается представить в качестве "индульгенции" от всех свои просчетов и ошибок.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
*внесен в России список физлиц-иноагентов
Красносельский: Приднестровье готово к возможному прекращению подачи газа через Украину
Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Рябков: Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США
Российская Федерация (РФ) сильно озабочена эскалационным курсом Соединенных Штатов и призывает Вашингтон проявить большую ответственность к сложившейся ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.