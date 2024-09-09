Главком ВСУ впервые прокомментировал крушение F-16 и рассказал подробности

Расследование крушения истребителя четвертого поколения F-16 на Украине во время одной из массированных атак ВС РФ проводится специальной комиссией Минобороны страны. Результаты будут известны в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

"Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы, крушения этого самолета", — прокомментировал Сырский новость о крушении первого истребителя F-16 на Украине.

Также украинский военачальник добавил, что к пилотированию западных истребителей привлекались только лучшие летчики, которые проходили соответствующую подготовку. При этом Сырский отказался давать комментарий касательно того, что самолет могли сбить дружественным огнем.

Напомним, что первый из 10 переданных Киеву истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа. В Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, добавив, что летчик также погиб. Чуть позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о том, что "птичка" была сбита дружественным огнем из ЗРК Patriot.

Фото: dvidshub.com/Staff Sgt. Jonathan Snyder