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Главком ВСУ Сырский: на покровском направлении продолжаются тяжелые бои
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Главком ВСУ сообщил о тяжелой ситуации на покровском направлении

Главком ВСУ Сырский: на покровском направлении продолжаются тяжелые бои

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о том, что на покровском направлении наблюдается непростая ситуация. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"На покровском направлении продолжаются тяжелые бои", — написал украинский военачальник.

Стоит отметить, что у российской армии есть успехи на покровском направлении. По предварительной информации, согласно данным украинской стороны, российские войска уже почти заняли Нью-Йорк в ДНР. Однако это информация пока официально не подтверждена. В свою очередь, киевские власти призывают жителей Покровска покинуть город из-за напряженной обстановки.

Фото: president.gov.ua

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