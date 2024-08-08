По мнению журнала Economist, будущее карьеры генерала Александра Сырского, возглавляющего украинские вооруженные силы, может быть поставлено под угрозу в зависимости от результатов предполагаемого наступления на Курскую область.

Журнал указывает, что операция по атаке Курской области напрямую ассоциируется с Сырским, который уже является объектом критики в Украине.

В статье говорится, что при таких высоких ставках, успех или неудача в Курской области могут определить дальнейшую судьбу генерала. Уже поступают сообщения о увеличении числа раненых в украинских медицинских учреждениях на линии фронта, что подчеркивает риски этой операции.

Economist также выражает скептицизм относительно стратегической целесообразности наступления на Курскую область, учитывая напряженную ситуацию на других участках украинского фронта.

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