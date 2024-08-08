По мнению журнала Economist, будущее карьеры генерала Александра Сырского, возглавляющего украинские вооруженные силы, может быть поставлено под угрозу в зависимости от результатов предполагаемого наступления на Курскую область.
Журнал указывает, что операция по атаке Курской области напрямую ассоциируется с Сырским, который уже является объектом критики в Украине.
В статье говорится, что при таких высоких ставках, успех или неудача в Курской области могут определить дальнейшую судьбу генерала. Уже поступают сообщения о увеличении числа раненых в украинских медицинских учреждениях на линии фронта, что подчеркивает риски этой операции.
Economist также выражает скептицизм относительно стратегической целесообразности наступления на Курскую область, учитывая напряженную ситуацию на других участках украинского фронта.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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