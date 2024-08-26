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Сырский отчитался НАТО о ходе боев
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Сырский отчитался перед НАТО в Европе о ходе боев

Сырский отчитался НАТО о ходе боев

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что проинформировал главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о текущей ситуации на фронте.

Сырский отметил, что обсудил с генералом Каволи ход боевых действий на различных участках фронта, а также потребности Вооруженных сил Украины, включая необходимость в дополнительных боеприпасах и военной технике. Кроме того, в разговоре затрагивался вопрос укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту с протестом против поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для российской армии. В МИД России предупреждали, что поставки вооружений Киеву со стороны НАТО являются крайне рискованным шагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что наращивание поставок оружия со стороны Запада негативно сказывается на перспективах российско-украинских переговоров. Лавров также заявлял, что США и НАТО фактически вовлечены в конфликт на Украине, не только поставляя оружие, но и обучая украинские войска на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International)

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