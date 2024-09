Российские военные имеют численное превосходство над украинскими подразделениями в Донбассе, отметил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он признал, что на направлении основного удара российских сил ситуация является сложной, добавив, что украинские войска уступают в численности и технике на этом участке. В свою очередь, Владимир Зеленский в субботу сообщил, что активные боевые действия на направлениях Краматорск, Купянск и Торецк создают непростые условия для ВСУ, особенно тяжело украинским военнослужащим на красноармейском участке.

В воскресенье министерство обороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" нанесли удары по формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они успешно отразили восемь контратак штурмовых групп этих бригад.

По данным, предоставленным министерством обороны, потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, а также были уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Фото: commons.wikimedia.orgMinistry of Defence of the Russian Federation( Creative Commons Attribution 4.0 International )