Российские военные имеют численное превосходство над украинскими подразделениями в Донбассе, отметил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.
Он признал, что на направлении основного удара российских сил ситуация является сложной, добавив, что украинские войска уступают в численности и технике на этом участке. В свою очередь, Владимир Зеленский в субботу сообщил, что активные боевые действия на направлениях Краматорск, Купянск и Торецк создают непростые условия для ВСУ, особенно тяжело украинским военнослужащим на красноармейском участке.
В воскресенье министерство обороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" нанесли удары по формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они успешно отразили восемь контратак штурмовых групп этих бригад.
По данным, предоставленным министерством обороны, потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, а также были уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
Фото: commons.wikimedia.orgMinistry of Defence of the Russian Federation( Creative Commons Attribution 4.0 International )
Генеральный секретарь ООН призвал к миру в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети X прекратить "кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, после того как были обнаружены тела шести из них в подземных тоннелях.
Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией дошли до критической точки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время президентства Джо Байдена российско-американские отношения достигли критической точки, и терпение российской стороны иссякло.
Дмитрий Тарасов "на пятёрочку"оценил вокальные данные Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.
Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон
Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval.