Данильчик объяснил, с чем связан рост госзакупок жилья для сирот

В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.
Эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик объясняет этот рост общим удорожанием недвижимости в стране. Он отмечает, что выпускники детских домов часто сталкиваются с проблемой поиска собственного жилья. Государство оказывает им поддержку, предоставляя квартиры бесплатно. Закупка недвижимости осуществляется через госзаказы.
С января по июль 2023 года было проведено 23,9 тысячи тендеров на общую сумму 78,7 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Несмотря на этот рост, в 2024 году наблюдается снижение государственных расходов на приобретение жилья для детей-сирот по сравнению с предыдущими годами.
В 2021 году на эти цели было потрачено 100 миллиардов рублей. В 2022 году сумма увеличилась на 8% до 108 миллиардов рублей. Однако в 2023 году расходы снизились на 12% до 95 миллиардов рублей.
Самая крупная закупка жилья для детей-сирот была проведена в Татарстане. В июле госзаказчик разместил тендер на покупку 348 квартир: 180 в Казани и 168 в Набережных Челнах. Начальная цена закупки составила 940 миллионов рублей. Квартиры должны быть переданы заказчику до 31 декабря 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Holger.Ellgaard (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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