Сырости в доме больше не будет: вот что нужно для этого сделать

Сырость в доме — это всегда неприятно и проблематично. В статье мы расскажем, как бороться с сыростью в доме.

Чем грозит повышенная влажность воздуха в квартире

Высокая влажность воздуха увеличивает теплоотдачу от человеческого тела. При ухудшении самочувствия появляется слабость. Избыток влаги может усугубить сердечно-сосудистые заболевания. В помещении может появиться грибок, плесень.

Что хорошо впитывает влагу

Поваренная соль, которая есть у каждого в доме, имеет массу полезных свойств в быту, в том числе и отличные абсорбирующие свойства. Продукт, будучи абсолютно безвредным для человека, хорошо впитывает влагу. Достаточно расставить по комнате открытые емкости с солью и она будет "вытягивать" влагу из воздуха.

Что нужно сделать, чтобы стены не сырели

Чтобы устранить эту проблему, нужно постелить на пол влагостойкий материал, заделать все щели герметиком, обязательно обработать все под новым подстилочным материалом противогрибковыми растворами. Иногда причиной сырости может быть просто появление грибка в стене или штукатурке.

Фото: unsplash.com/Breather breather (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)