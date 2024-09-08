МО Сирии подтвердило воздушную атаку ЦАХАЛ по территории страны

Израильские военные самолеты совершили воздушную атаку на ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, нанеся удары с северо-запада Ливана. Об этом сообщило министерство обороны Сирии.

По данным министерства, атака была совершена примерно в 20:23 08.09.2024. Израильские истребители нанесли удары по ряду военных объектов в центральном регионе Сирии. Однако силы ПВО Сирии смогли перехватить несколько ракет противника, и некоторые из них упали, не достигнув цели.

Несмотря на это, атака привела к жертвам. По предварительным данным, трое человек погибли и пятнадцать получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее Сирийское агентство новостей SANA сообщило об отражении атаки на объекты в центральном регионе Сирии.

Директор больницы в городе Мисьяф Фейсал Хайдер позже подтвердил, что число жертв атаки возросло до четырех, и раненые продолжают поступать в больницу. Ситуация в регионе остается напряженной.

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