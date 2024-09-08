Сирийские средства ПВО отразили атаку на объекты в центральной части страны

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку на несколько объектов в центральном регионе страны, сообщает Сирийское агентство новостей SANA.

По данным агентства, нападение было совершено на несколько объектов в центральной части Сирии. В то же время, корреспондент РИА Новости в Хаме информирует о налете, предположительно совершенном Израилем, на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии.

Корреспондент сообщил, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии. Позже выяснилось, что эти взрывы были вызваны запуском ракет сирийскими силами ПВО, которые перехватывали израильские ракеты, нацеленные на определенные объекты в Сирии.

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