Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Сирия отразила удар Израиля
  1. Главная
  2. Мир

Сирийские средства ПВО отразили атаку на объекты в центральной части страны

Сирия отразила удар Израиля

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку на несколько объектов в центральном регионе страны, сообщает Сирийское агентство новостей SANA.

По данным агентства, нападение было совершено на несколько объектов в центральной части Сирии. В то же время, корреспондент РИА Новости в Хаме информирует о налете, предположительно совершенном Израилем, на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии.

Корреспондент сообщил, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии. Позже выяснилось, что эти взрывы были вызваны запуском ракет сирийскими силами ПВО, которые перехватывали израильские ракеты, нацеленные на определенные объекты в Сирии.

Фото: commons. wikimedia.org/ZCU (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

Мир

Кошки — скрытые любители игры в

Кошки — скрытые любители игры в "апорт"

Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.

Читать полностью
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости