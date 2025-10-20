Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:01

Телефон против ассистента: как обновление Siri превращает iPhone в тормоз

Тестировщики отмечают низкую производительность обновлённой Siri в iOS 26.4

Apple готовится к крупному обновлению Siri, но тесты новой версии голосового ассистента в iOS 26.4 пока вызывают у специалистов опасения. Пользователи и тестировщики отмечают, что производительность Siri оставляет желать лучшего, что может повлиять на впечатление от обновления после релиза.

iOS 26.4 ожидается весной 2026 года, поэтому у Apple есть несколько месяцев для доработки системы и исправления выявленных недочётов. Сама компания пока не комментирует замечания тестировщиков, однако наблюдатели считают, что задержки в оптимизации могут оказать влияние на команду, работающую над искусственным интеллектом.

"Если релиз Siri окажется неудачным, то из Apple уйдут ещё несколько высокопоставленных специалистов по искусственному интеллекту", — отметил журналист Марк Гурман.

Летом 2024 года Apple анонсировала масштабное обновление Siri, обещая расширенные возможности для работы с приложениями и распознавания информации на экране. Однако уже в начале 2025 года компания перенесла выпуск обновлённого ассистента на год, чтобы улучшить его функциональность и производительность. Ожидается, что эти возможности появятся именно в iOS 26.4.

Сравнение возможностей Siri

Функция Текущая Siri Новая Siri (iOS 26.4)
Взаимодействие с приложениями Ограниченное Полное выполнение действий внутри приложений
Распознавание информации на экране Нет Возможность считывать данные и реагировать на них
Общая производительность Стабильная Тестировщики отмечают замедления
Нейросетевые функции Базовые Расширенные возможности ИИ и контекстного понимания

Советы шаг за шагом по подготовке к обновлению

  1. Убедитесь, что устройство поддерживает iOS 26.4.

  2. Создайте резервную копию всех данных перед установкой.

  3. Следите за тестовыми сборками и отзывами, чтобы понимать, какие функции работают стабильно.

  4. После обновления постепенно активируйте новые функции, чтобы оценить производительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование тестовых отзывов → Возможные сбои и лаги Siri → Использовать бета-версии и следить за исправлениями Apple.

  • Полный переход на новую Siri без проверки → Потеря скорости работы устройства → Сохранять привычную конфигурацию и обновлять поэтапно.

А что если…

Если обновлённая Siri будет недоработанной, пользователи могут столкнуться с замедлением отклика ассистента или некорректной работой с приложениями. В этом случае лучше временно использовать стандартные функции iOS и дождаться следующих патчей.

FAQ

Как выбрать, стоит ли обновлять Siri сразу?
Если устройство старое, стоит дождаться патчей после релиза iOS 26.4.

Сколько стоит обновление?
Обновление iOS бесплатное для совместимых устройств.

Что лучше: новая или старая Siri?
Новая Siri предлагает больше возможностей, но может работать медленнее, пока идёт доработка.

Мифы и правда

  • Миф: новая Siri сразу заменит все функции старой версии.
    Правда: некоторые функции ещё требуют оптимизации и будут доступны постепенно.

Исторический контекст

Apple впервые представила Siri в 2011 году. С тех пор ассистент постоянно развивался: добавлялись голосовые команды, интеграция с приложениями и функции искусственного интеллекта. Летом 2024 года компания анонсировала новую Siri, которая должна была стать прорывом в понимании контекста и работе с экраном.

Интересные факты

  1. Siri способна распознавать команды на нескольких языках одновременно.

  2. Тестирование новой Siri проходит не только на iPhone, но и на iPad, Mac и HomePod.

  3. Новая версия будет использовать более продвинутые алгоритмы машинного обучения для улучшения рекомендаций и откликов.

