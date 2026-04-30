Пышного куста не будет: сирень болеет после популярного народного совета

Обрывание сирени не делает кустарник гуще, а травмирует растение и может лишить его цветения, объяснила член клуба "Цветоводы Москвы", телеведущая программы "Дом вверх дном" Татьяна Жашкова. В беседе c NewsInfo специалист рассказала, почему мнение о пользе обрывания сирени это миф.

Ранее издание "Газета.ру" сообщило, что сбор сирени в общественных местах квалифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и наказывается штрафом и даже арестом на пятнадцать суток.

Жашкова подчеркнула, что сирень не нужно ломать ради более густого роста. По ее словам, растению требуется аккуратная обрезка, причем удалять следует только сам отцветший цветок, а не ветки с листьями.

"Сирень закладывает верхушечные почки, нужно ее не ломать, а аккуратно резать. Это должна быть обрезка. И то обрезка только цветка. Не ветки, которые с листьями. Если вы удаляете не только цветок, но и первую пару листьев с ним, вы удаляете цветочные почки", — пояснила Жашкова.

Специалист отметила, что при грубом обрывании человек может удалить цветочные почки следующего года. В результате куст не становится здоровее, а теряет часть будущего цветения и получает лишние повреждения.

"Если сорвали, то дерево будет болеть, оно не будет гуще, оно будет болеть. Это поступление в кустарник инфекции, заразы. Пока рана затянется, пройдет очень много времени, дерево вместо того, чтобы думать о цветении и наращивании новых ветвей, думает о том, как бы ему залечить эти бедолажные раны", — рассказала она.

Жашкова добавила, что через такие раны растение теряет влагу и становится более уязвимым для вредителей и болезней. Поэтому сирень лучше не рвать, а при необходимости формировать куст аккуратно и грамотно.