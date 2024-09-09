В европейском клубе сравнили Миранчука с Зиданом

Президент швейцарского клуба "Сьон" Кристиан Константин прокомментировал интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку, как сообщает Odds. ru.

"Я всегда считал, что Антон — выдающийся игрок, напоминающий [Марко] ван Бастена или [Зинедина] Зидана", — сравнил Константин. Он также отметил, что в случае подписания контракта Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. "Мы делаем все возможное, чтобы это случилось. Но и Антон тоже приложил усилия для этого", — сказал он.

1 июля "Локомотив" объявил о расставании с Миранчуком. Футболист не стал продлевать контракт с клубом и покинул его в статусе свободного агента.

28-летний Миранчук — воспитанник "Локомотива". С железнодорожниками он завоевал титул чемпиона России, трижды выиграл Кубок страны и одержал победу в Суперкубке России.

Фото: commons.wikimedia.org/ Дмитрий Садовников