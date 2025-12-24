Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Постоянный насморк у взрослого
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:14

Кислорода не хватает — болезнь начинается: что запускает гайморит на самом деле

Сужение соустья нарушает вентиляцию гайморовых пазух — лор-врач Зайцев

Гайморит — одно из самых распространённых воспалительных заболеваний ЛОР-органов, которое нередко развивается в холодное время года и может надолго ухудшить качество жизни. Причины его появления часто выходят за рамки обычной простуды. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Почему развивается гайморит

По словам специалиста, воспаление гайморовых пазух нередко возникает после переохлаждения, однако это далеко не единственный фактор риска. Существенную роль играют анатомические особенности строения полости носа. В частности, речь идет о сужении соустья — естественного канала, через который происходит вентиляция и дренаж гайморовой пазухи.

Если доступ воздуха нарушен, пазуха не получает достаточного количества кислорода, в ней застаивается слизь, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. В таких условиях заболевание может быстро перейти в хроническую форму.

Можно ли полностью вылечить гайморит

Владимир Зайцев подчеркивает, что гайморит поддается лечению, однако успех напрямую зависит от восстановления нормальной вентиляции пазух.

"Вылечить гайморит можно. Для этого нужно создать условия, чтобы гайморова пазуха полноценно получала кислород, напитывалась им. Если эти условия не будут созданы, то полностью избавиться от болезни не получится. В таком случае максимум, чего можно добиться, — это стойкой ремиссии", — отметил врач.

Основная задача терапии — восстановить дренажную и вентиляционную функции пазух, чтобы слизь свободно отходила, а воспаление не возвращалось снова.

Профилактика: что действительно важно

Специалист отметил, что профилактика гайморита начинается с базовых, но часто игнорируемых правил. В первую очередь важно не допускать переохлаждения организма: носить шапку в холодную погоду, защищать шею, лицо и ноги от холода, избегать длительного пребывания на морозе.

Также большое значение имеет защита носа от травм. Искривление носовой перегородки, последствия ударов или хронический отек слизистой могут серьезно затруднять дыхание и провоцировать воспаление пазух. Чем раньше пациент обращается к врачу при появлении симптомов, тем выше вероятность избежать осложнений и обойтись без хирургического вмешательства.

Современные методы профилактики

Для людей, склонных к частым обострениям гайморита, существуют и современные профилактические методы. По словам Владимира Зайцева, одним из эффективных вариантов является радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин. Эта процедура позволяет уменьшить отек слизистой, восстановить свободное носовое дыхание и снизить риск повторных воспалительных процессов.

Врач напомнил, что самолечение при гайморите может привести к хронизации заболевания и осложнениям. Поэтому при длительном насморке, боли в области пазух, заложенности носа и ухудшении общего самочувствия необходимо своевременно обращаться к специалисту.

