Александр Александров Опубликована сегодня в 8:41

Стиль или надёжность: мой опыт двух мойк — и дилемма столешницы

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом

Выбор мойки — мелочь, пока не столкнёшься с капающей лейкой и разбухшим углом у стены. Раньше я жил с накладной мойкой: громоздкой, но честной. Сейчас у меня — компактная врезная в стильной столешнице из ЛДСП. Картинка радует. Но на практике всё не так гладко.

Накладная мойка — рабочая лошадка

В старой квартире у меня стояла стандартная накладная мойка. Металлический "таз" на шкафчике 50 см. Она смотрелась устаревше, звенела от посуды и плескала воду по сторонам. Но у неё было одно большое преимущество — вся влага оставалась внутри. Даже если пролил — капля стекала в чашу. Кромки были загнуты вверх, ничего не затекало под столешницу.

Ухаживать было легко: салфетка, споласкивание — и всё. Никакого страха, что ЛДСП разбухнет или пойдёт волнами. Она не была красивой, но она была практичной.

Врезная мойка — восторг и тряпка в руке

Когда я делал новую кухню, хотел минимализма. Плита — без бортиков. Ручки — скрытые. И, конечно, врезная мойка — маленькая, аккуратная, прямо вровень со столешницей. Установили идеально, силикон по краям, всё герметично.

Первые дни — восторг. Кухня стала выглядеть как картинка из каталога. Но через пару недель заметил, что у кромки возле крана всегда скапливается влага. От лейки, от рук, от кастрюли. А потом — и по краю. Всё мелко, но если не вытирать — вода затекает под уплотнитель.

Один вечер я забыл об этом. Утром — лёгкое вздутие на ЛДСП, прямо за краном. Ещё не катастрофа, но сигнал.

Почему ЛДСП — слабое звено

ЛДСП — не любит влагу. Даже с хорошей кромкой и уплотнением — это компромисс. Малейшая щель, капля — и начинается разбухание. Особенно опасно, если используется гибкий силикон без герметичного бортика.

Производитель пишет "влагостойкая столешница", но по сути — это всё тот же древесный наполнитель. Если вырез под мойку сделан неаккуратно, вода попадает в тело — и привет, пузырь. В моём случае я обнаружил, что кромка не была полностью пропитана — и это стало слабым местом.

Реальные выводы

Врезная мойка — это красиво и современно. Но если у вас ЛДСП, она требует дисциплины. Вытирать после каждого мытья, не забывать о воде, не оставлять мокрые тряпки.

Накладная — да, выглядит устаревше. Но с ней спокойно. Никаких протечек под столешницу. Идеальна, если кухня бюджетная или в аренде.

Сейчас я живу с врезной, но поставил стеклянную защиту на кромку и пересилил себя — всегда вытираю насухо. И всё равно думаю: "а может, зря я погнался за минимализмом?"

