Новая разметка, новые правила: что нужно знать водителям о синей прерывистой линии

Синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках появилась относительно недавно, но уже активно используется в крупных городах России. Она обозначает зоны платной парковки и помогает водителям ориентироваться в городском трафике. Давайте разберемся, что это за разметка, как она используется и какие штрафы могут ожидать водителей.

Что означает синяя разметка?

Синяя прерывистая разметка появилась в 2018 году в ГОСТ Р 51256-2018 и начала использоваться в полном объеме с 2023 года. Она обозначает зону платной парковки, причем разметка представляет собой последовательные синие штрихи с интервалами, равными длине самого штриха. Это разметка типа 1.7, которая может быть только прерывистой, и она используется для упрощения поиска парковочного пространства в городе.

В отличие от белой разметки, которая применялась для обозначения всех парковок, синяя разметка помогает лучше различать платные и бесплатные зоны, что делает процесс парковки удобнее и нагляднее для водителей.

Синяя разметка на парковке: штрафы

Санкции за неоплату парковки зависят от региона. В крупных городах штрафы могут быть достаточно большими:

Москва: 5 минут на оплату, штраф — 5 тыс. рублей.

Санкт-Петербург: 15 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.

Екатеринбург: 10 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.

Казань, Тюмень: 15 минут на оплату, штраф — 2,5 тыс. рублей.

Владивосток: 15 минут на оплату, штраф — 1,5 тыс. рублей.

Пермь: 20 минут на оплату, штраф — 1 тыс. рублей.

Сроки, отведенные на оплату, варьируются в зависимости от города, и в некоторых регионах можно даже получить небольшой период "кратковременной бесплатной парковки".

Часто задаваемые вопросы

Будет ли штраф за езду по синей разметке?

Нет, синяя прерывистая разметка предназначена только для обозначения парковочных зон, и штраф за движение по ней не предусмотрен.

Как оплатить парковку на синей разметке?

Оплата парковки происходит так же, как и на любых других муниципальных парковках, с учетом установленного времени на оплату.

Отличается ли штраф за неуплату в зоне с синей разметкой от штрафа за неуплату в белой зоне?

Нет, штраф за неоплату будет одинаковым, как в зоне с синей разметкой, так и в других местах с белой разметкой.

Главное о синей разметке