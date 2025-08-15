Новая разметка, новые правила: что нужно знать водителям о синей прерывистой линии
Синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках появилась относительно недавно, но уже активно используется в крупных городах России. Она обозначает зоны платной парковки и помогает водителям ориентироваться в городском трафике. Давайте разберемся, что это за разметка, как она используется и какие штрафы могут ожидать водителей.
Что означает синяя разметка?
Синяя прерывистая разметка появилась в 2018 году в ГОСТ Р 51256-2018 и начала использоваться в полном объеме с 2023 года. Она обозначает зону платной парковки, причем разметка представляет собой последовательные синие штрихи с интервалами, равными длине самого штриха. Это разметка типа 1.7, которая может быть только прерывистой, и она используется для упрощения поиска парковочного пространства в городе.
В отличие от белой разметки, которая применялась для обозначения всех парковок, синяя разметка помогает лучше различать платные и бесплатные зоны, что делает процесс парковки удобнее и нагляднее для водителей.
Синяя разметка на парковке: штрафы
Санкции за неоплату парковки зависят от региона. В крупных городах штрафы могут быть достаточно большими:
- Москва: 5 минут на оплату, штраф — 5 тыс. рублей.
- Санкт-Петербург: 15 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.
- Екатеринбург: 10 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.
- Казань, Тюмень: 15 минут на оплату, штраф — 2,5 тыс. рублей.
- Владивосток: 15 минут на оплату, штраф — 1,5 тыс. рублей.
- Пермь: 20 минут на оплату, штраф — 1 тыс. рублей.
Сроки, отведенные на оплату, варьируются в зависимости от города, и в некоторых регионах можно даже получить небольшой период "кратковременной бесплатной парковки".
Часто задаваемые вопросы
- Будет ли штраф за езду по синей разметке?
Нет, синяя прерывистая разметка предназначена только для обозначения парковочных зон, и штраф за движение по ней не предусмотрен.
- Как оплатить парковку на синей разметке?
Оплата парковки происходит так же, как и на любых других муниципальных парковках, с учетом установленного времени на оплату.
- Отличается ли штраф за неуплату в зоне с синей разметкой от штрафа за неуплату в белой зоне?
Нет, штраф за неоплату будет одинаковым, как в зоне с синей разметкой, так и в других местах с белой разметкой.
Главное о синей разметке
- Синяя прерывистая разметка обозначает зону платной парковки.
- Пересекать синюю разметку можно с любой стороны, ограничения или штрафы за движение по ней отсутствуют.
- Разметка помогает лучше различать платные и бесплатные парковки и делает процесс парковки более удобным.
- Штрафы за неоплату парковки зависят от региона, но в крупных городах могут быть значительными.
