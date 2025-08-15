Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:06

Новая разметка, новые правила: что нужно знать водителям о синей прерывистой линии

Что означает синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках — штрафы и правила оплаты

Синяя прерывистая разметка на дорогах и парковках появилась относительно недавно, но уже активно используется в крупных городах России. Она обозначает зоны платной парковки и помогает водителям ориентироваться в городском трафике. Давайте разберемся, что это за разметка, как она используется и какие штрафы могут ожидать водителей.

Что означает синяя разметка?

Синяя прерывистая разметка появилась в 2018 году в ГОСТ Р 51256-2018 и начала использоваться в полном объеме с 2023 года. Она обозначает зону платной парковки, причем разметка представляет собой последовательные синие штрихи с интервалами, равными длине самого штриха. Это разметка типа 1.7, которая может быть только прерывистой, и она используется для упрощения поиска парковочного пространства в городе.

В отличие от белой разметки, которая применялась для обозначения всех парковок, синяя разметка помогает лучше различать платные и бесплатные зоны, что делает процесс парковки удобнее и нагляднее для водителей.

Синяя разметка на парковке: штрафы

Санкции за неоплату парковки зависят от региона. В крупных городах штрафы могут быть достаточно большими:

  • Москва: 5 минут на оплату, штраф — 5 тыс. рублей.
  • Санкт-Петербург: 15 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.
  • Екатеринбург: 10 минут на оплату, штраф — 3 тыс. рублей.
  • Казань, Тюмень: 15 минут на оплату, штраф — 2,5 тыс. рублей.
  • Владивосток: 15 минут на оплату, штраф — 1,5 тыс. рублей.
  • Пермь: 20 минут на оплату, штраф — 1 тыс. рублей.

Сроки, отведенные на оплату, варьируются в зависимости от города, и в некоторых регионах можно даже получить небольшой период "кратковременной бесплатной парковки".

Часто задаваемые вопросы

  • Будет ли штраф за езду по синей разметке?

Нет, синяя прерывистая разметка предназначена только для обозначения парковочных зон, и штраф за движение по ней не предусмотрен.

  • Как оплатить парковку на синей разметке?

Оплата парковки происходит так же, как и на любых других муниципальных парковках, с учетом установленного времени на оплату.

  • Отличается ли штраф за неуплату в зоне с синей разметкой от штрафа за неуплату в белой зоне?

Нет, штраф за неоплату будет одинаковым, как в зоне с синей разметкой, так и в других местах с белой разметкой.

Главное о синей разметке

    • Синяя прерывистая разметка обозначает зону платной парковки.
    • Пересекать синюю разметку можно с любой стороны, ограничения или штрафы за движение по ней отсутствуют.
    • Разметка помогает лучше различать платные и бесплатные парковки и делает процесс парковки более удобным.
    • Штрафы за неоплату парковки зависят от региона, но в крупных городах могут быть значительными.

