Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Главный секрет баланса и силы, о котором молчит тренажёрный зал

Физиотерапевт Уикхэм назвал румынскую тягу на одной ноге безопасным упражнением для спины

Представьте упражнение, которое не только укрепляет ноги и ягодицы, но и учит ваше тело работать симметрично, развивает баланс и даже помогает избежать травм в будущем. Это не новый модный фитнес-тренд, а проверенное временем движение — румынская тяга на одной ноге (single-leg Romanian deadlift).

Что это за упражнение

Румынская тяга на одной ноге — усложнённый вариант классической румынской тяги. В отличие от базового упражнения, где работают обе ноги, здесь вся нагрузка приходится на одну. Каждое повторение начинается и заканчивается с гантелью или штангой у бедра: корпус опускается вперёд, а свободная нога уходит назад. В результате мышцы остаются под напряжением дольше, а тело учится контролировать каждое движение.

Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке Грейсон Уикхэм объясняет:

"Это одностороннее движение помогает выявлять и устранять дисбаланс между сторонами тела. Сильная нога больше не компенсирует слабую, а значит, риск травмы снижается".

Какие мышцы работают

Основная нагрузка ложится на так называемую "заднюю цепь" — это задняя поверхность бедра, ягодицы, икры и разгибатели спины. Но на самом деле работает всё тело:

  • мышцы корпуса стабилизируют положение,
  • стопа и голень удерживают равновесие,
  • верхняя часть спины и предплечья включаются, если вы используете отягощение.

Неудивительно, что упражнение ценят и спринтеры, и пауэрлифтеры, и те, кто просто хочет чувствовать себя уверенно в повседневных движениях — от подъёма пакета с пола до бега на автобус.

Зачем включать в программу

  • Полноценная тренировка всего тела. При правильной технике задействованы все основные группы мышц.
  • Укрепление задней цепи. Это критично для здоровья поясницы и спортивной продуктивности.
  • Развитие мобильности задней поверхности бедра. Долгое сидение "выключает" эти мышцы, делая их слабыми и негибкими. Упражнение помогает вернуть им подвижность.
  • Коррекция асимметрии. Правая и левая стороны начинают работать одинаково.
  • Тренировка баланса. Исследования показывают, что падения — главная причина травм у пожилых людей, а работа над равновесием снижает этот риск.

Интересный факт: по данным инициативы Get America Standing, средний американец сидит около 10 часов в день. Это напрямую связано со слабостью и малоподвижностью задней поверхности бедра — и именно поэтому такие упражнения особенно актуальны.

Как правильно выполнять

  • Встаньте, ноги на ширине таза, слегка согните колени.
  • Удерживайте корпус напряжённым, отведите бедро назад и одновременно поднимите правую ногу.
  • Опускайтесь, пока корпус не станет параллелен полу или пока не почувствуете натяжение в ягодицах и задней поверхности бедра.
  • Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы опорной ноги.
  • Повторите на обе стороны.

С чего начать и как усложнить

Новичкам стоит освоить вариант с опорой (например, держась за TRX или стену) или выполнить упражнение без веса. Опытным спортсменам подойдут гантели, гири или штанга. По рекомендации Национальной академии спортивной медицины (NASM), увеличивать вес следует постепенно — не более чем на 10% в неделю.

Если вы бегун, используйте single-leg RDL как элемент разминки перед тренировкой: он активирует мышцы, которые работают во время бега. Для тех, кто строит силовую базу, упражнение может стать идеальной "разогревающей" фазой перед классическими тягами.

