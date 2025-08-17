Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Баланс на одной ноге: упражнение, которое меняет тело быстрее тренажёрки

Физиотерапевт Винни Ю объяснила, как укрепить голеностоп для лучшего баланса

Стоять на одной ноге кажется пустяком, но если баланс подводит, задача превращается в настоящий вызов. Причин для этого немало: от слабых голеностопов и проблем с коленями до нарушений работы вестибулярного аппарата или ухудшения зрения. С возрастом устойчивость снижается ещё больше, и даже простые движения начинают казаться рискованными. Между тем, умение держать равновесие на одной ноге — это навык, который можно и нужно развивать.

Почему тренировать баланс так же важно, как силу и выносливость

Часто мы уделяем внимание кардио и силовым тренировкам, а баланс остаётся в стороне. Однако хорошая координация — залог активного образа жизни, самостоятельности и профилактики падений, особенно в зрелом возрасте. Даже лёгкие упражнения для устойчивости способны улучшить кровообращение в ногах, укрепить суставы и предотвратить скованность.

Физиотерапевт Винни Ю (Winnie Yu) советует включать баланс в ежедневную практику — будь то утренняя зарядка, разминка перед тренировкой или короткая пауза во время рабочего дня за компьютером. Главное — регулярность, и тогда прогресс не заставит себя ждать.

5 упражнений для уверенного стояния на одной ноге

1. Отведение стопы с эластичной лентой (Banded Ankle Eversion)

Укрепляет наружные мышцы голеностопа и снижает риск подворачивания ноги внутрь — самой распространённой травмы по данным Harvard Health. Выполняется сидя, с эспандером вокруг стоп: одна нога — опорная, другая отводится наружу, сохраняя движение только в голеностопе.

2. Приведение стопы с эластичной лентой (Banded Ankle Inversion)

Дополняет первое упражнение, развивая внутренние мышцы голеностопа. Это создаёт гармоничную силу и устойчивость по обе стороны ноги.

3. Подъём на носки с мячом (Tibialis Posterior Raise With Ball)

Тренирует мышцу, поддерживающую своды стопы. Мяч между пятками помогает правильно распределить вес между большим и мизинцем, предотвращая перекатывание стопы.

4. Передача гантели на одной ноге (Single-Leg Dumbbell Pass)

Баланс усложняется за счёт движения рук: центр тяжести смещается, и корпус с ногами работают в тандеме, чтобы удержать устойчивость.

5. Румынская тяга на одной ноге (Single-Leg Deadlift)

Комплексное упражнение, которое одновременно укрепляет голеностопы, колени, тазобедренные суставы и корпус. Начинать лучше без веса, постепенно усложняя задачу.

Как встроить упражнения в жизнь

  • Разминка перед тренировкой — улучшает активацию мышц и кровоток.
  • Паузы на работе — помогает бороться со скованностью после долгого сидения.
  • Утренняя зарядка — быстрый способ начать день с ощущения энергии и контроля над телом.

Регулярное выполнение этих движений укрепит мышцы, повысит уверенность и сделает вас более устойчивыми — и в прямом, и в переносном смысле.

