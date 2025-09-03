Облака вероятности под прицелом: как рентгеновские импульсы раскрыли секреты электрона – 3 факта

Учёные впервые смогли увидеть, как ведёт себя отдельный электрон во время химической реакции. Это стало возможным благодаря использованию сверхбыстрых рентгеновских импульсов, что открыло совершенно новые горизонты для химии, физики и материаловедения. Результаты работы были опубликованы 20 августа в журнале Physical Review Letters.

Почему это открытие важно

До настоящего времени рентгеновское рассеяние позволяло фиксировать движение атомов и их внутреннюю структуру. Но наблюдать за валентными электронами, которые непосредственно участвуют в химических реакциях, учёные не могли — они оставались вне поля зрения. Теперь эта преграда преодолена: исследователям удалось напрямую проследить за перемещением электрона в момент распада молекулы аммиака.

Как проходил эксперимент

Работа велась в Национальной лаборатории SLAC (Стенфорд), где используется когерентный источник света Linac. Он генерирует чрезвычайно короткие и мощные рентгеновские вспышки, которые можно сравнить с "фотографией на сверхбыстрой камере".

Сначала молекулы аммиака облучались ультрафиолетом, переводящим один из электронов в более высокое энергетическое состояние и запускающим реакцию распада. Затем в дело вступали рентгеновские импульсы: они проходили через электронное облако и фиксировали малейшие изменения его формы.

Почему именно аммиак

Для эксперимента выбрали именно молекулу аммиака, потому что она состоит в основном из лёгких атомов. Это снижает влияние внутренних электронов и позволяет сосредоточиться на валентных — тех самых, что отвечают за химические превращения. Благодаря этому удалось получить максимально чистый сигнал.

"Глубокое изучение поведения валентных электронов позволит оптимизировать разработку лекарств, внедрять более устойчивые химические технологии и создавать передовые материалы", — отметил аспирант-физик Иэн Габальски, основной автор исследования.

Рентген и квантовые облака

С точки зрения квантовой механики электроны нельзя описать как "твёрдые шарики". Они представляют собой облака вероятности, или орбитали, где плотность указывает вероятность нахождения частицы. Когда рентгеновские волны сталкиваются с такими облаками, они рассеиваются и интерферируют, формируя картину, из которой можно восстановить изображение электрона.

Учёные дополнили эксперимент компьютерным моделированием. Сравнение данных подтвердило: наблюдаемые сдвиги действительно связаны с движением валентного электрона, а не внутренних.

Что ждёт впереди

Команда планирует развить технологию так, чтобы отслеживать электроны в более сложных условиях — в трёхмерных биологических структурах или в материалах с большим числом атомов. Это может иметь практические приложения: от разработки новых лекарств и устойчивых катализаторов до создания искусственных тканей и регенеративной медицины.

По сути, наука получила инструмент, который позволяет буквально "заглянуть в сердце" химической реакции и увидеть то, что раньше существовало только в формулах и моделях.

