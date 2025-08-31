Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Пять упражнений, которые заменят час в спортзале и вернут силу ногам

Врачи назвали 20-минутный комплекс с гантелью для укрепления кора и ног

Вы когда-нибудь задумывались, насколько мощными могут быть ваши ноги и ягодицы, если поработать с обычной одной гантелью? Этот формат тренировки кажется простым, но именно он помогает выявить дисбаланс в мышцах и добиться равномерной силы с обеих сторон тела. А ещё - прокачать баланс и стабильность, ведь всё это требует от вас постоянного включения кора.

Почему это работает

20-минутный комплекс упражнений с одной гантелью не только нагружает квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, но и делает каждое движение более осознанным. Когда вес приходится держать несимметрично, тело учится контролировать равновесие, а мышцы включаются глубже. Даже если у вас нет гантели, её легко заменить привычными предметами — например, бутылкой с водой или пакетом молока.

Что вас ждёт

Всё, что нужно — это 4 круга из пяти упражнений:

  • Сумо-становая тяга. Ноги чуть шире плеч, носки врозь, спина прямая. Опускаете гантель вниз, отводя таз назад, и поднимаетесь, мощно толкая пол пятками.
    Совет: представьте, что пытаетесь коснуться стены позади.
  • Присед "чемодан". Держите вес в одной руке и приседаете, сохраняя корпус ровным. Важно не перекоситься, а равномерно включать обе ноги.
  • Выпад "кубок". Держите гантель у груди, шаг вперёд — и опускаетесь до угла 90 градусов. Для усложнения можно опускаться медленно на счёт "пять", а подниматься на "раз".
  • Ягодичный мост. Лёжа на спине, ставите стопы на пол, гантель кладёте на бёдра. Поднимаете таз до диагонали "плечи-колени", сжимаете ягодицы и медленно опускаетесь.
  • Становая на одной ноге. Опора на левую ногу, гантель в правой руке, корпус наклоняется вперёд, а правая нога уходит назад. Здесь важна не скорость, а контроль и баланс.

Несколько фактов в тему

Односторонние упражнения помогают улучшить координацию и снизить риск травм.
По данным исследований Американского совета по упражнениям, включение односторонней нагрузки развивает стабилизирующие мышцы быстрее, чем классические приседы или тяги.
Даже у профессиональных атлетов часто встречается разница в силе между правой и левой ногой — такие тренировки помогают её нивелировать.

Эта программа подойдёт и новичкам, и опытным спортсменам: всё зависит от того, какой вес вы возьмёте и сколько повторов осилите. Главное — техника и регулярность. Уже через пару недель вы заметите, что подниматься по лестнице стало проще, походка — увереннее, а ноги и ягодицы выглядят сильнее.

