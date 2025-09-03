Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:20

Популярность с обратной стороны: какие тайны скрывает жизнь Shaman

Певец Shaman сообщил, что с 2022 года выступает только с охраной

Певец Ярослав Дронов, известный публике как Shaman, поделился личными переживаниями о том, как изменилась его жизнь после выхода патриотических песен. Исполнитель признался, что уже несколько лет живет под давлением и вынужден принимать особые меры безопасности.

Хейт и угрозы после успеха

По словам музыканта, волна негатива началась в 2022 году. Именно тогда прозвучали его композиции "Встанем" и "Я — русский", которые вызвали бурный общественный резонанс. Вместе с популярностью пришли и неприятные последствия — Shaman стал получать не только критику, но и прямые угрозы.

"Что такое давление, знаю хорошо. После того как в 2022 году вышла песня "Встанем", а потом еще "Я — русский", хлебнул этого сполна", — заявил певец Shaman.

Он подчеркнул, что подобные испытания стали для него привычными, и теперь артист воспринимает такие обстоятельства как часть своей реальности.

Личная безопасность под контролем

С момента появления первых угроз Shaman больше не появляется на публике без охраны. Он пояснил, что концерты, гастроли и любые выходы в свет происходят исключительно в сопровождении службы безопасности. Это правило действует с 2022 года и продолжает оставаться актуальным.

Исполнитель при этом подчеркнул: обсуждать подробности получаемых угроз он не намерен, поскольку не хочет давать дополнительный повод для шума вокруг этой темы.

Музыка как источник испытаний

Shaman не скрывает, что творчество стало для него одновременно и источником вдохновения, и причиной напряженных ситуаций. Его песни о патриотизме и национальной идентичности находят отклик у миллионов слушателей, но вместе с тем становятся причиной жесткой критики и давления со стороны недоброжелателей.

По словам певца, он старается не фокусироваться на негативе и продолжает заниматься любимым делом, несмотря на обстоятельства.

Как звезда справляется с давлением

Shaman признается, что научился жить в условиях постоянного давления. Он воспринимает угрозы и хейт как неизбежную часть публичной профессии. Более того, артист подчеркивает, что внутренне чувствует себя достаточно стойким, чтобы выдерживать подобные испытания.

"Мне давления и так по жизни хватает. И я даже не говорю сейчас про какой-то там хейт и так далее. Я говорю про конкретные и регулярные угрозы жизни", — отметил певец Shaman.

Музыкант продолжает гастролировать, выпускать новые композиции и встречаться со своими поклонниками, несмотря на опасности, сопровождающие его карьеру.

