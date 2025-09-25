Глобус снова засияет над Невским: Дом Зингера готовит обновлённый фасад

Дом Зингера на Невском проспекте — один из самых узнаваемых символов Петербурга, привлекающий внимание и туристов, и самих горожан. Его купол с глобусом стал неотъемлемой частью облика города, а сам особняк давно имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня принято решение о новой реставрации здания, которая должна вернуть ему исторический блеск и продлить жизнь уникальным архитектурным деталям.

Что изменится после реставрации

Работы проведут по проекту компании "СевЗап ПБ". Главной задачей станет замена кровли: она вновь будет выполнена из металлических чешуйчатых пластин, как это было задумано изначально. Специалисты устранят трещины, проведут гидроизоляцию и очистят декоративные элементы от коррозии.

Особое внимание уделят куполу, балконам и скульптурам. Современное остекление заменят на однокамерные изогнутые стеклопакеты, мозаичные полы в куполе аккуратно восстановят. Лестницы и ходовые мостки обновят, а карнизы и дымовые трубы получат новые защитные покрытия.

Также будет восстановлен исторический облик фонарей: сохранившиеся светильники со стороны канала Грибоедова отреставрируют, а утраченные на Невском проспекте воссоздадут заново. На время работ фасад останется без подсветки, но после завершения её вернут.

Сравнение этапов сохранения Дома Зингера

Период Основные изменения Значение 1904 год Постройка здания, глобус с подсветкой Символ промышленного успеха 1918 год Национализация Передача государству 1920-е Открытие "Дома книги" Культурный центр города 1990-е Превращение в торгово-офисный центр Коммерческая адаптация 2001 год Признание объектом наследия Федеральная защита 2024-2025 гг. Новая реставрация Сохранение для будущих поколений

FAQ

Сколько стоит реставрация крупных объектов?

Стоимость зависит от объёма работ и уникальности здания. В среднем речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Что лучше: реставрация или консервация?

Реставрация позволяет вернуть зданию прежний облик, а консервация — остановить разрушение без глубоких вмешательств. Выбор зависит от состояния объекта.

Мифы и правда

Миф: реставрация всегда искажает подлинность памятника.

Правда: при грамотном подходе она сохраняет оригинальные элементы и предотвращает утрату.

Миф: дешевле построить новое здание, чем восстанавливать старое.

Правда: историческая ценность и туристический потенциал делают реставрацию выгоднее в долгосрочной перспективе.

Миф: достаточно просто обновить фасад.

Правда: реставрация включает инженерные системы, кровлю, лестницы и внутренние элементы.

3 интересных факта

Глобус на вершине Дома Зингера был одним из первых элементов архитектурной подсветки в Петербурге. Во время войны "Дом книги" работал даже при бомбёжках — закрывали его лишь при отсутствии электричества. Башня с куполом задумывалась как рекламный символ, что для начала XX века было революционным решением.

Исторический контекст