Глобус снова засияет над Невским: Дом Зингера готовит обновлённый фасад
Дом Зингера на Невском проспекте — один из самых узнаваемых символов Петербурга, привлекающий внимание и туристов, и самих горожан. Его купол с глобусом стал неотъемлемой частью облика города, а сам особняк давно имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня принято решение о новой реставрации здания, которая должна вернуть ему исторический блеск и продлить жизнь уникальным архитектурным деталям.
Что изменится после реставрации
Работы проведут по проекту компании "СевЗап ПБ". Главной задачей станет замена кровли: она вновь будет выполнена из металлических чешуйчатых пластин, как это было задумано изначально. Специалисты устранят трещины, проведут гидроизоляцию и очистят декоративные элементы от коррозии.
Особое внимание уделят куполу, балконам и скульптурам. Современное остекление заменят на однокамерные изогнутые стеклопакеты, мозаичные полы в куполе аккуратно восстановят. Лестницы и ходовые мостки обновят, а карнизы и дымовые трубы получат новые защитные покрытия.
Также будет восстановлен исторический облик фонарей: сохранившиеся светильники со стороны канала Грибоедова отреставрируют, а утраченные на Невском проспекте воссоздадут заново. На время работ фасад останется без подсветки, но после завершения её вернут.
Сравнение этапов сохранения Дома Зингера
|Период
|Основные изменения
|Значение
|1904 год
|Постройка здания, глобус с подсветкой
|Символ промышленного успеха
|1918 год
|Национализация
|Передача государству
|1920-е
|Открытие "Дома книги"
|Культурный центр города
|1990-е
|Превращение в торгово-офисный центр
|Коммерческая адаптация
|2001 год
|Признание объектом наследия
|Федеральная защита
|2024-2025 гг.
|Новая реставрация
|Сохранение для будущих поколений
FAQ
Сколько стоит реставрация крупных объектов?
Стоимость зависит от объёма работ и уникальности здания. В среднем речь идёт о сотнях миллионов рублей.
Что лучше: реставрация или консервация?
Реставрация позволяет вернуть зданию прежний облик, а консервация — остановить разрушение без глубоких вмешательств. Выбор зависит от состояния объекта.
Мифы и правда
-
Миф: реставрация всегда искажает подлинность памятника.
Правда: при грамотном подходе она сохраняет оригинальные элементы и предотвращает утрату.
-
Миф: дешевле построить новое здание, чем восстанавливать старое.
Правда: историческая ценность и туристический потенциал делают реставрацию выгоднее в долгосрочной перспективе.
-
Миф: достаточно просто обновить фасад.
Правда: реставрация включает инженерные системы, кровлю, лестницы и внутренние элементы.
3 интересных факта
-
Глобус на вершине Дома Зингера был одним из первых элементов архитектурной подсветки в Петербурге.
-
Во время войны "Дом книги" работал даже при бомбёжках — закрывали его лишь при отсутствии электричества.
-
Башня с куполом задумывалась как рекламный символ, что для начала XX века было революционным решением.
Исторический контекст
-
1904 — завершение строительства по заказу американской компании.
-
1914-1918 — в здании размещается посольство США.
-
1920-е — становится центром книжной торговли.
-
1941-1945 — магазин продолжает работу в годы блокады.
-
1990-е — аренда под офисы и торговые площади.
-
2001 — присвоен статус объекта федерального значения.
-
2024 — начало новой реставрации.
