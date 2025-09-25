Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дом Зингер
Дом Зингер
© commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:53

Глобус снова засияет над Невским: Дом Зингера готовит обновлённый фасад

В Санкт-Петербурге проведут реставрацию Дома Зингера с заменой кровли и остекления

Дом Зингера на Невском проспекте — один из самых узнаваемых символов Петербурга, привлекающий внимание и туристов, и самих горожан. Его купол с глобусом стал неотъемлемой частью облика города, а сам особняк давно имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня принято решение о новой реставрации здания, которая должна вернуть ему исторический блеск и продлить жизнь уникальным архитектурным деталям.

Что изменится после реставрации

Работы проведут по проекту компании "СевЗап ПБ". Главной задачей станет замена кровли: она вновь будет выполнена из металлических чешуйчатых пластин, как это было задумано изначально. Специалисты устранят трещины, проведут гидроизоляцию и очистят декоративные элементы от коррозии.

Особое внимание уделят куполу, балконам и скульптурам. Современное остекление заменят на однокамерные изогнутые стеклопакеты, мозаичные полы в куполе аккуратно восстановят. Лестницы и ходовые мостки обновят, а карнизы и дымовые трубы получат новые защитные покрытия.

Также будет восстановлен исторический облик фонарей: сохранившиеся светильники со стороны канала Грибоедова отреставрируют, а утраченные на Невском проспекте воссоздадут заново. На время работ фасад останется без подсветки, но после завершения её вернут.

Сравнение этапов сохранения Дома Зингера

Период Основные изменения Значение
1904 год Постройка здания, глобус с подсветкой Символ промышленного успеха
1918 год Национализация Передача государству
1920-е Открытие "Дома книги" Культурный центр города
1990-е Превращение в торгово-офисный центр Коммерческая адаптация
2001 год Признание объектом наследия Федеральная защита
2024-2025 гг. Новая реставрация Сохранение для будущих поколений

FAQ

Сколько стоит реставрация крупных объектов?
Стоимость зависит от объёма работ и уникальности здания. В среднем речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Что лучше: реставрация или консервация?
Реставрация позволяет вернуть зданию прежний облик, а консервация — остановить разрушение без глубоких вмешательств. Выбор зависит от состояния объекта.

Мифы и правда

  • Миф: реставрация всегда искажает подлинность памятника.
    Правда: при грамотном подходе она сохраняет оригинальные элементы и предотвращает утрату.

  • Миф: дешевле построить новое здание, чем восстанавливать старое.
    Правда: историческая ценность и туристический потенциал делают реставрацию выгоднее в долгосрочной перспективе.

  • Миф: достаточно просто обновить фасад.
    Правда: реставрация включает инженерные системы, кровлю, лестницы и внутренние элементы.

3 интересных факта

  1. Глобус на вершине Дома Зингера был одним из первых элементов архитектурной подсветки в Петербурге.

  2. Во время войны "Дом книги" работал даже при бомбёжках — закрывали его лишь при отсутствии электричества.

  3. Башня с куполом задумывалась как рекламный символ, что для начала XX века было революционным решением.

Исторический контекст

  • 1904 — завершение строительства по заказу американской компании.

  • 1914-1918 — в здании размещается посольство США.

  • 1920-е — становится центром книжной торговли.

  • 1941-1945 — магазин продолжает работу в годы блокады.

  • 1990-е — аренда под офисы и торговые площади.

  • 2001 — присвоен статус объекта федерального значения.

  • 2024 — начало новой реставрации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мексиканский режиссёр Исаак Эсбан снимет фильм по повести Стивена Кинга сегодня в 14:49

Крыса, которая пишет романы лучше людей: новый фильм по Кингу обещает сюрпризы

Новый фильм по Стивену Кингу обещает необычный взгляд на творческий кризис и цену вдохновения — в центре истории окажется писатель и загадочная крыса.

Читать полностью » Сын Бари Алибасова связал отравление сегодня в 13:17

Шукшина — причина трагедии? Сын Алибасова раскрыл шокирующую версию отравления "Кротом"

История с "Кротом" и Бари Алибасовым обернулась не только личной драмой, но и неожиданным пиаром, оставив вопросы о правде и выгоде.

Читать полностью » Рэпер Ray J заявил о подготовке судебного иска против семьи Кардашьян сегодня в 12:57

Голливудская мафия выходит из тени: Ray J грозит обрушить империю Кардашьян

Рэпер Ray J заявил о намерении привлечь Ким Кардашьян и Крис Дженнер к ответственности по закону RICO. Что стоит за этим громким заявлением?

Читать полностью » Балерина Анастасия Волочкова установила гонорар 200 тысяч рублей за интервью СМИ сегодня в 10:24

Хочешь спросить — плати, как за билет в театр: Волочкова показала способ заработать на журналистах

Балерина Анастасия Волочкова установила правила для журналистов: теперь её комментарий или интервью обойдутся в фиксированную сумму.

Читать полностью » Стас Михайлов рассказал, почему путь к популярности занял два десятилетия сегодня в 9:52

Звезда, которая зажигалась двадцать лет: как Михайлов шёл к любви публики

Стас Михайлов рассказал, когда впервые почувствовал себя звездой и почему путь к настоящему признанию оказался гораздо длиннее, чем он ожидал.

Читать полностью » Дженнифер Энистон раскрыла свой рацион и режим тренировок в 56 лет сегодня в 8:35

Бургер вместо диеты: как Дженнифер Энистон ломает стереотипы о женской стройности

Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удаётся поддерживать стройность и хорошее настроение. Оказалось, секрет кроется в простых привычках.

Читать полностью » Рита Ора назвала Кайли Миноуг своей близкой подругой сегодня в 7:16

Когда поп-дивы становятся сёстрами: Рита Ора и Кайли Миноуг рушат миф о конкуренции

Рита Ора представила новый сингл и рассказала о близкой дружбе с Кайли Миноуг. Артистка раскрыла неожиданные подробности о своём вдохновении.

Читать полностью » ФНС приостановила ликвидацию компании Филиппа Киркорова сегодня в 6:57

Звёздный балаган замер на паузе: Киркоровский бутик и имя Рубальской всплыли в странной истории Провокация

ФНС неожиданно остановила ликвидацию бренда Киркорова. История его бутика оказалась длиннее, чем думали поклонники.

Читать полностью »

Новости
Наука

Во дворце VIII века найдена уникальная настенная роспись с религиозным сюжетом
Авто и мото

Водители имеют право записывать общение с инспекторами ГАИ
Питомцы

Эксперты напомнили, что нельзя использовать йод и зелёнку для обработки ран у животных
Туризм

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила выплат из ФПО туроператоров
Красота и здоровье

Учёные нашли миллиарды частиц микропластика в чайных пакетиках
УрФО

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве
СФО

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь
Красота и здоровье

Эксперт Екатерина Кашух: при диабете ночной приём пищи может быть необходим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet