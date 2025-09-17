Филипп Киркоров о новом тренде среди молодежи: почему старые хиты снова в моде

Народный артист России Филипп Киркоров раскрыл секрет успеха песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой среди молодежной аудитории. В интервью ТАСС он заявил, что популярность этих исполнительниц среди молодой аудитории обусловлена их искренностью и тем, что их музыка передает настоящие эмоции, которых не хватает в современной поп-культуре.

Тяга молодежи к искренней музыке

Филипп Киркоров отметил, что молодежь устала от "техно" и других современных жанров, которые часто звучат без души и не передают глубоких переживаний. Современные слушатели стремятся к настоящей музыке, которая затрагивает чувства и вызывает эмоции. И именно такую музыку представляют Кадышева и Буланова, чьи песни сейчас снова популярны.

"Молодежи надоело все это техно. Они хотят чего-то настоящего, искреннего, честного, исконно нашего", — заявил Филипп Киркоров.

Социальные сети как фактор успеха

Артист также отметил важность социальных сетей, через которые песни этих исполнительниц стали снова популярными. В социальных платформах молодое поколение открыло для себя музыку Кадышевой и Булановой, и эта музыка сразу завоевала любовь слушателей благодаря своей искренности и простоте.

"Песни Кадышевой и Булановой стали популярными среди молодежи благодаря соцсетям. Это не случайность, а настоящий интерес", — подчеркнул Киркоров.

Как любить музыку по-настоящему?

Одним из самых сложных аспектов для современного артиста является то, как заставить молодежь полюбить музыку не за деньги, а за ее настоящую ценность. Киркоров отметил, что это не всегда легко, ведь в современном мире музыка часто воспринимается как товар. Однако, по его мнению, именно в этом заключается настоящий успех: люди начали возвращаться к музыке, которая "звучит по-настоящему".

"Очень сложно заставить молодежь любить музыку не за деньги, а по-настоящему. Но именно это и происходит", — отметил Киркоров.

FAQ

1. Почему песни Кадышевой и Булановой популярны среди молодежи?

Молодежь тянется к искренней и эмоциональной музыке, которая передает настоящие переживания, что и предлагают эти певицы.

2. Как социальные сети помогли вернуть популярность музыке этих исполнительниц?

Через соцсети молодое поколение открыло для себя эти песни, и их искренность стала для многих настоящим открытием.

3. Что делает музыку Кадышевой и Булановой особенной?

Их музыка искренняя, без фальши и коммерческих интересов, она затрагивает чувства и переживания, что так ценится сегодня.

Мифы и правда

Миф: Молодежь не интересуется старой музыкой.

Правда: Молодежь активно возвращается к искренним песням, таким как у Кадышевой и Булановой, благодаря соцсетям.

Миф: Для популярности музыки нужно быть коммерческим продуктом.

Правда: Музыка, которая передает эмоции, может быть востребована даже без крупных рекламных бюджетов.

Интересные факты