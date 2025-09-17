Филипп Киркоров о новом тренде среди молодежи: почему старые хиты снова в моде
Народный артист России Филипп Киркоров раскрыл секрет успеха песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой среди молодежной аудитории. В интервью ТАСС он заявил, что популярность этих исполнительниц среди молодой аудитории обусловлена их искренностью и тем, что их музыка передает настоящие эмоции, которых не хватает в современной поп-культуре.
Тяга молодежи к искренней музыке
Филипп Киркоров отметил, что молодежь устала от "техно" и других современных жанров, которые часто звучат без души и не передают глубоких переживаний. Современные слушатели стремятся к настоящей музыке, которая затрагивает чувства и вызывает эмоции. И именно такую музыку представляют Кадышева и Буланова, чьи песни сейчас снова популярны.
"Молодежи надоело все это техно. Они хотят чего-то настоящего, искреннего, честного, исконно нашего", — заявил Филипп Киркоров.
Социальные сети как фактор успеха
Артист также отметил важность социальных сетей, через которые песни этих исполнительниц стали снова популярными. В социальных платформах молодое поколение открыло для себя музыку Кадышевой и Булановой, и эта музыка сразу завоевала любовь слушателей благодаря своей искренности и простоте.
"Песни Кадышевой и Булановой стали популярными среди молодежи благодаря соцсетям. Это не случайность, а настоящий интерес", — подчеркнул Киркоров.
Как любить музыку по-настоящему?
Одним из самых сложных аспектов для современного артиста является то, как заставить молодежь полюбить музыку не за деньги, а за ее настоящую ценность. Киркоров отметил, что это не всегда легко, ведь в современном мире музыка часто воспринимается как товар. Однако, по его мнению, именно в этом заключается настоящий успех: люди начали возвращаться к музыке, которая "звучит по-настоящему".
"Очень сложно заставить молодежь любить музыку не за деньги, а по-настоящему. Но именно это и происходит", — отметил Киркоров.
FAQ
1. Почему песни Кадышевой и Булановой популярны среди молодежи?
Молодежь тянется к искренней и эмоциональной музыке, которая передает настоящие переживания, что и предлагают эти певицы.
2. Как социальные сети помогли вернуть популярность музыке этих исполнительниц?
Через соцсети молодое поколение открыло для себя эти песни, и их искренность стала для многих настоящим открытием.
3. Что делает музыку Кадышевой и Булановой особенной?
Их музыка искренняя, без фальши и коммерческих интересов, она затрагивает чувства и переживания, что так ценится сегодня.
Мифы и правда
-
Миф: Молодежь не интересуется старой музыкой.
-
Правда: Молодежь активно возвращается к искренним песням, таким как у Кадышевой и Булановой, благодаря соцсетям.
-
Миф: Для популярности музыки нужно быть коммерческим продуктом.
-
Правда: Музыка, которая передает эмоции, может быть востребована даже без крупных рекламных бюджетов.
Интересные факты
-
В конце 80-х и начале 90-х годы музыка, подобная той, что исполняли Кадышева и Буланова, была не менее популярной среди молодежи.
-
Социальные сети помогают молодым артистам найти свою аудиторию и стать популярными без поддержки крупных лейблов.
-
Песни Кадышевой и Булановой все еще занимают топовые позиции в музыкальных чартах, что говорит о возвращении интереса к искренней музыке.
