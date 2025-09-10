Синай рушится под натиском туризма: бедуины и монастырь вытесняют в пустыню

Гора Синай — одно из тех мест, где время будто замерло. Здесь, среди скал и пустыни, сосредоточено духовное наследие трёх мировых религий. Но сегодня это святое пространство оказалось на грани превращения в туристическую площадку с дорогами, торговыми центрами и роскошными эко-домиками.

Духовное сердце человечества

Синай известен под разными именами — гора Хорив, гора Моисея. Именно здесь, согласно Библии и Корану, Бог явился Моисею в горящем кусте. У подножия возвышается монастырь Святой Екатерины, основанный византийским императором Юстинианом в VI веке. Это старейший христианский монастырь в мире, сохранивший уникальные реликвии: в его музее находятся страницы Синайского кодекса — древнейшего почти полного текста Нового Завета.

На вершине горы в 1934 году была возведена греческая православная часовня на месте старой церкви XVI века. По преданию, в ней хранился камень, из которого были высечены Скрижали Завета. Монастырь и гора остаются центром паломничества для тысяч верующих.

Туристические амбиции Египта

В последние годы Египет активно развивает туризм, стремясь монетизировать каждый уголок, который может привлечь путешественников. Синай оказался в центре этих планов. Власти объявили проект строительства курорта неподалёку от монастыря, где планируются дороги, канатная дорога, жилые комплексы и магазины.

Официально проект представлен как "подарок всему миру", но на деле он грозит разрушить уникальную атмосферу священной горы. В 2002 году ЮНЕСКО признала монастырь и окрестности объектом Всемирного наследия, однако это не остановило инвесторов.

Бедуины — хранители Синая

Особое место в истории региона занимают бедуины Джебелея. Их предки появились здесь ещё в VI веке, когда император Юстиниан отправил солдат и их семьи для охраны монастыря. Со временем они смешались с арабскими племенами и приняли ислам, но продолжили хранить и защищать святыню.

Сейчас именно они оказались первыми жертвами проекта. По данным Би-би-си, общину начали выселять, земли и поля разрушили, компенсации были минимальными. Самое болезненное — людей вынуждали переносить останки своих родственников, чтобы расчистить место под строительство.

Дипломатические противоречия

Строительство вызвало напряжённость не только внутри Египта, но и на международной арене. Суд постановил, что монастырь стоит на государственной земле, тем самым ограничив его права на владение территорией. Это обострило отношения между Египтом и Грецией: монастырь подчиняется греческому православному патриархату в Иерусалиме.

Патриархат напомнил о древнем документе, приписываемом пророку Мухаммеду, в котором говорится о защите и неприкосновенности монастыря. Несмотря на это, Египет не готов отказаться от планов урбанизации.

Символ сосуществования

Монастырь Святой Екатерины уникален ещё и тем, что в его стенах рядом с византийской базиликой стоит небольшая мечеть эпохи Фатимидов. Это редкий пример гармоничного сосуществования христиан и мусульман, который имеет огромное символическое значение в регионе, где конфликты и разделения до сих пор остаются болезненной темой.

Под угрозой утраты

Сегодня Синай переживает, пожалуй, самую серьёзную угрозу за всю свою историю. Если проект будет реализован, то подлинная тишина и святость этих мест окажутся соседями с роскошными отелями и шумными торговыми улицами. Для паломников и верующих всего мира это станет невосполнимой потерей.