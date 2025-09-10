Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гора Синай
Гора Синай
© commons.wikimedia.org by alljengi from Edinburgh is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:57

Синай рушится под натиском туризма: бедуины и монастырь вытесняют в пустыню

Египет планирует строительство туристического курорта у монастыря Святой Екатерины на Синае

Гора Синай — одно из тех мест, где время будто замерло. Здесь, среди скал и пустыни, сосредоточено духовное наследие трёх мировых религий. Но сегодня это святое пространство оказалось на грани превращения в туристическую площадку с дорогами, торговыми центрами и роскошными эко-домиками.

Духовное сердце человечества

Синай известен под разными именами — гора Хорив, гора Моисея. Именно здесь, согласно Библии и Корану, Бог явился Моисею в горящем кусте. У подножия возвышается монастырь Святой Екатерины, основанный византийским императором Юстинианом в VI веке. Это старейший христианский монастырь в мире, сохранивший уникальные реликвии: в его музее находятся страницы Синайского кодекса — древнейшего почти полного текста Нового Завета.

На вершине горы в 1934 году была возведена греческая православная часовня на месте старой церкви XVI века. По преданию, в ней хранился камень, из которого были высечены Скрижали Завета. Монастырь и гора остаются центром паломничества для тысяч верующих.

Туристические амбиции Египта

В последние годы Египет активно развивает туризм, стремясь монетизировать каждый уголок, который может привлечь путешественников. Синай оказался в центре этих планов. Власти объявили проект строительства курорта неподалёку от монастыря, где планируются дороги, канатная дорога, жилые комплексы и магазины.

Официально проект представлен как "подарок всему миру", но на деле он грозит разрушить уникальную атмосферу священной горы. В 2002 году ЮНЕСКО признала монастырь и окрестности объектом Всемирного наследия, однако это не остановило инвесторов.

Бедуины — хранители Синая

Особое место в истории региона занимают бедуины Джебелея. Их предки появились здесь ещё в VI веке, когда император Юстиниан отправил солдат и их семьи для охраны монастыря. Со временем они смешались с арабскими племенами и приняли ислам, но продолжили хранить и защищать святыню.

Сейчас именно они оказались первыми жертвами проекта. По данным Би-би-си, общину начали выселять, земли и поля разрушили, компенсации были минимальными. Самое болезненное — людей вынуждали переносить останки своих родственников, чтобы расчистить место под строительство.

Дипломатические противоречия

Строительство вызвало напряжённость не только внутри Египта, но и на международной арене. Суд постановил, что монастырь стоит на государственной земле, тем самым ограничив его права на владение территорией. Это обострило отношения между Египтом и Грецией: монастырь подчиняется греческому православному патриархату в Иерусалиме.

Патриархат напомнил о древнем документе, приписываемом пророку Мухаммеду, в котором говорится о защите и неприкосновенности монастыря. Несмотря на это, Египет не готов отказаться от планов урбанизации.

Символ сосуществования

Монастырь Святой Екатерины уникален ещё и тем, что в его стенах рядом с византийской базиликой стоит небольшая мечеть эпохи Фатимидов. Это редкий пример гармоничного сосуществования христиан и мусульман, который имеет огромное символическое значение в регионе, где конфликты и разделения до сих пор остаются болезненной темой.

Под угрозой утраты

Сегодня Синай переживает, пожалуй, самую серьёзную угрозу за всю свою историю. Если проект будет реализован, то подлинная тишина и святость этих мест окажутся соседями с роскошными отелями и шумными торговыми улицами. Для паломников и верующих всего мира это станет невосполнимой потерей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Каппадокии полёты на шарах регулярно отменяют из-за ветра и погоды сегодня в 11:15

Чем заняться в Каппадокии, если небо закрыто для полётов

В Каппадокии полёты на шарах часто отменяют из-за ветра. Поэтому стоит держать запасной день и план «Б» — прогулки по долинам, музеи и подземные города.

Читать полностью » Осенью спрос на жильё в Каппадокии резко увеличивается из-за высокого сезона сегодня в 10:13

Почему сентябрь и октябрь превращают Каппадокию в дорогой курорт

Осенью жильё в Каппадокии дорожает из-за пикового сезона: мягкий климат, стабильная погода и высокий спрос на полёты на шарах приводят к росту цен.

Читать полностью » Стоимость перелёта Москва–Каппадокия в 2025 году начинается от $450 туда-обратно сегодня в 9:08

Сколько стоит дорога к воздушным шарам: Москва–Каппадокия в 2025 году

В 2025 году перелёт Москва–Каппадокия и обратно обходится в среднем $450–600, а автобус стоит $120–180, но дорога занимает более двух суток.

Читать полностью » Полёт на воздушном шаре в Каппадокии стоит от $150 до $400 в 2025 году сегодня в 8:11

Во сколько обойдётся полёт к рассвету: цены на воздушные шары в Каппадокии

Полёт на воздушном шаре в Каппадокии начинается от $150–200 за человека; «комфортные» и частные варианты дороже. При выборе оператора важны безопасность, репутация и включённые в пакет услуги.

Читать полностью » Средние дневные траты туриста в Каппадокии составляют от $60 до $150 сегодня в 7:05

Сколько на самом деле стоит путешествие в Каппадокии: бюджетный калькулятор

Поездка в Каппадокию — это не обязательно дорого: при разумном плане бюджета можно уложиться от $60 до $150 в день, включая проживание, питание и транспорт, а недельный отдых на двоих обойдётся примерно в $2 000.

Читать полностью » Пещерные церкви Каппадокии отражают историю византийского периода сегодня в 6:00

Что скрывают скалы Каппадокии: пещерные церкви с тысячелетней историей

Пещерные церкви Каппадокии — уникальное культурное наследие: фрески, высеченные в скалах храмы и атмосфера раннего христианства ждут туристов в долинах региона.

Читать полностью » Туристы выбирают Гёреме, Учхисар и Ургюп для проживания в Каппадокии сегодня в 11:57

Как выбор района в Каппадокии меняет впечатления от поездки

Гёреме, Учхисар и Ургюп — три главных района для проживания в Каппадокии. Каждый из них предлагает разную атмосферу и удобства для полётов на шарах.

Читать полностью » Экономия в путешествиях на автодоме связана с контролем топлива и парковок сегодня в 4:04

Как не потратить на автодоме столько же, сколько на самолёте

Поездки на автодоме могут оказаться дорогими из-за топлива и стоянок. Чтобы не выйти в цену авиаперелёта, стоит оптимизировать маршрут и выбирать бесплатные кемпинги.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7%
Красота и здоровье

Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала, какой материал лучше выбрать для подоконника
Спорт и фитнес

Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер
Садоводство

В Иллинойсе представили кукурузный лабиринт в честь столетия компании Country Financial
Питомцы

Ветеринары рекомендуют стирать собачью кровать каждые одну–две недели
Наука

Университет Колорадо разработал технологию создания кристаллов времени для защиты денежных знаков
Садоводство

Кардиолог Алок Чопра: здоровье кишечника напрямую связано с работой сердца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet