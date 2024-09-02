В 30 миллионов оценили стоимость квартиры сына задержанного за взятку генерала

Сын заместителя командующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерия Муминджанова проживает в элитном жилом комплексе в Москве. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, сын высокопоставленного военного обитает в двухкомнатной квартире на улице Маршала Рыбалко. Площадь квартиры составляет 58 квадратных метров, а её стоимость оценивается примерно в 30 миллионов рублей. Согласно информации, квартира оформлена на имя Истама — сына Муминджанова.

Кроме того, Истам владеет автомобилем BMW X1 XDrive, стоимость которого составляет около двух миллионов рублей.

Ранее в Воронеже был задержан генерал-майор Валерий Муминджанов. Ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки от коммерческих организаций, с которыми он заключал контракты на поставку обмундирования для Министерства обороны РФ.

Общая стоимость активов семьи Муминджанова, включая недвижимость и транспортные средства, оценивается в 120 миллионов рублей.

2 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Валерия Муминджанова по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками контракты на поставку военной формы на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Правоохранительные органы полагают, что за это он получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что Муминджанову и его близким принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 миллионов рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Andreykor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)