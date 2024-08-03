Сын Дианы Арбениной превзошёл мать: юный музыкальный гений поражает всех

Известная солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина воспитывает 14-летних близнецов: дочь Марту и сына Артема. Если Марта увлечена спортом и уже делает успехи на футбольном поле, то Артем пошел по стопам матери и проявляет выдающиеся музыкальные способности.
Арбенина гордится сыном, который в свои 14 лет уже выступает на сцене вместе с ней. Она отмечает, что Артем взял лучшее от своих предков и умножил на свою мужскую логику. Сценическое поведение юноши восхищает мать, ведь он уверенно берется за любую гитару и мгновенно воспроизводит любую мелодию, что, по словам певицы, свидетельствует о его большом таланте.
Диана Арбенина также поделилась, что Артем с легкостью осваивает новые музыкальные инструменты. Приехав из летнего лагеря, где захотел научиться играть на трубе, он поразил маму, освоив не только ее, но и барабаны, гитару, акустическую гитару и фортепиано. Несмотря на свой талант, Артем, как многие подростки, переживает переходный возраст, и Арбениной не всегда удается его мотивировать. Мальчик иногда проявляет типичные для подростков черты: сомнение в себе и ощущение, что мир против него. Диана признает, что в такие моменты чувствует себя уязвимой, сообщает snob.ru.
Дочь Марта, напротив, не увлечена музыкой и посвящает себя футболу. Ее тренер недавно сообщил Арбениной, что Марта была отобрана для участия в сборах в Казани в составе сборной России. Диана шутит, что была удивлена таким успехом дочери в спорте, ведь не ожидала, что она настолько хороша в футболе. Диана надеется помочь своим детям реализовать свои таланты и строить успешную карьеру.
Фото: commons.wikimedia.org/Frolzart (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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