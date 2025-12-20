Артиллеристы 6-й армии группировки войск "Север" нанесли ответный удар по ВСУ, уничтожив цель с снарядом, на котором была надпись "За Арину". Этот выстрел стал местью за трагическую гибель 15-летней девочки из Севастополя. Об этом сообщает ТАСС, предоставившее видео с момента атаки.

Причины мести и трагический случай

30 ноября в Севастополе в результате атаки ВСУ на город осколками от сбитой воздушной цели была ранена девочка по имени Арина. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, после стабилизации состояния ребенка направили на лечение в Москву.

"За Арину — девочку из Севастополя", — сказал артиллерист группировки, перед выстрелом из гаубицы.

Однако, несмотря на усилия врачей, 18 декабря Развожаев сообщил, что Арина скончалась в московской больнице.

Ответная реакция и военная операция

Снаряд с надписью "За Арину" был частью ответных действий артиллеристов 6-й армии, решивших отомстить за трагедию, ставшую символом человеческих жертв среди мирных жителей.

Эти действия стали частью продолжающейся военной операции, связанной с защитой территории и борьбы с вооруженными силами Украины.