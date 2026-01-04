Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:55

Симптомы растут тихо, но быстро — и в этом ловушка: когда новые признаки опасно терпеть дольше двух недель

Буланов описал фокальные приступы без судорог как признак опухоли — Лента.ру

Опухоль головного мозга не всегда заявляет о себе резкой и постоянной болью — иногда первые сигналы выглядят как "обычная усталость" или изменения настроения. Об этом рассказал "Ленте.ру" кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, описав нетипичные симптомы, которые пациенты часто не связывают с серьёзным заболеванием. По его словам, именно из-за этой неочевидности люди нередко откладывают визит к врачу.

Поведенческие изменения, которые легко списать на стресс

Врач отметил, что при развитии онкологии человек может становиться более рассеянным, хуже планировать дела и терять интерес к привычным занятиям. Иногда на первый план выходят раздражительность или, напротив, непривычная апатия. Такие сдвиги особенно характерны при вовлечении лобных долей.

Буланов подчеркнул, что подобные изменения часто воспринимают как последствия перегрузок или эмоционального выгорания. Однако, по его словам, если они сохраняются и нарастают, стоит рассматривать их как возможный повод для медицинского обследования. В этом и заключается опасность ранних стадий: симптоматика не выглядит "неврологической" и не пугает сразу.

"Странные ощущения" и приступы без судорог

По словам специалиста, у части пациентов начальным проявлением становятся трудноописуемые ощущения, напоминающие психоэмоциональные всплески. Это могут быть фокальные приступы без судорог: внезапное чувство дежа вю, волна "подступа" в животе, беспричинный страх или радость, необычные запахи или вкусы, краткие эпизоды "отключения" внимания. Такие состояния нередко принимают за панические атаки.

"У части пациентов первым проявлением становятся странные, трудноописуемые ощущения. Это могут быть фокальные приступы без судорог: внезапное чувство дежа вю, волна "подступа" в животе, беспричинный страх или радость, необычные запахи или вкусы, краткие эпизоды "отключения" внимания. Часто такие состояния воспринимаются как панические атаки, хотя их причина может быть неврологической", — рассказал Буланов.

Врач обратил внимание, что именно из-за сходства с тревожными расстройствами человек может долго оставаться без профильной диагностики. При этом причина таких эпизодов, по его словам, может быть связана с неврологическими процессами, требующими наблюдения. Поэтому игнорировать "необычные приступы" опасно, особенно если они повторяются.

Утренняя головная боль, тошнота и нарушения чувств

Среди других не очевидных сигналов Буланов назвал периодическую утреннюю головную боль, которая усиливается при кашле или наклоне. Также могут появляться тошнота или рвота, после которых становится легче. Врач отметил, что тревожными признаками могут быть новые нарушения зрения, слуха или речи.

Кроме того, он перечислил неловкость в руке, мелкие промахи при письме, изменение походки и равновесия. Возможны необъяснимая сонливость и общее снижение активности. По словам врача, такие симптомы не всегда выглядят драматично, но их сочетание и постепенное усиление должны настораживать.

Когда симптомы выглядят "гормональными мелочами"

Буланов добавил, что при поражении гипофиза проявления часто маскируются под гормональные сбои. Это могут быть нарушения менструального цикла, выделения из молочных желез, снижение либидо, набор или потеря веса. У подростков врач упомянул изменения темпов роста, которые могут восприниматься как индивидуальная особенность.

Обратиться к врачу, подчеркнул специалист, нужно срочно при первом в жизни приступе, быстро прогрессирующей слабости, выраженных нарушениях речи или зрения. Также поводом для обращения являются случаи, когда новые симптомы сохраняются и усиливаются более одной-двух недель. По словам Буланова, именно динамика и "нарастание" признаков часто становятся ключевым предупреждением.

