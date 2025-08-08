Когда боль молчит: как распознать приближение инфаркта

Инфаркт миокарда не всегда подаёт сигналы заранее. Кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости отметил, что это опасное состояние может наступить внезапно, без предвестников.

Когда признаки всё же есть

Иногда организм подаёт тревожные сигналы. По словам специалиста, к ним относится так называемая "грудная жаба" — стенокардия, проявляющаяся болью за грудиной при физической нагрузке.

"Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца", — пояснил Вахляев.

Основные факторы риска

Вероятность развития инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше при:

ожирении;

повышенном артериальном давлении.

Почему опасность недооценивают

Вахляев подчеркнул, что успехи современной медицины притупили страх перед инфарктами у многих людей. Однако статистика остаётся тревожной: сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смерти трудоспособного населения по естественным причинам, и они опережают даже рак.