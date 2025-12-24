Сдавать меньше — поступать быстрее: упрощённые экзамены для девятиклассников расширили на новые регионы

Эксперимент, который позволяет девятиклассникам сдавать меньше экзаменов при поступлении в колледжи и техникумы, будет действовать ещё несколько лет и охватит больше регионов. Об этом сообщает ТАСС. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о продлении до 2029 года срока эксперимента по упрощённому поступлению в организации среднего профессионального образования, а также о расширении перечня субъектов, участвующих в программе.

В чём суть упрощённого поступления

Эксперимент был запущен в конце прошлого учебного года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В его рамках выпускники девятых классов, которые решили продолжить обучение в колледжах и техникумах, могли получить аттестат об основном общем образовании по упрощённой схеме. Ключевым элементом стала изменённая модель государственной итоговой аттестации.

Участникам эксперимента разрешили сдавать во время ГИА не четыре экзамена, как их сверстникам, а только два — русский язык и математику. Это снижает нагрузку на школьников, ориентированных на среднее профессиональное образование, и ускоряет переход в систему колледжей и техникумов. Закон, одобренный Советом Федерации, закрепляет продолжение этого механизма и расширяет его географию.

Сроки продлены до 2029 года

Согласно документу, сроки эксперимента официально продлеваются до 2029 года. Это означает, что упрощённая схема сдачи экзаменов для поступающих в колледжи и техникумы не будет ограничиваться краткосрочной инициативой.

Продление позволяет регионам и образовательным организациям планировать работу на несколько лет вперёд, а школьникам — заранее понимать, какие требования будут действовать для тех, кто выбирает среднее профессиональное образование. При этом сама процедура получения аттестата сохраняет ключевые элементы: выбор направления обучения и сдачу обязательных предметов.

Какие регионы вошли в расширенный список

Поправки также предусматривают расширение списка регионов — участников эксперимента. В окончательный перечень вошли Татарстан, Камчатский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ростовская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.