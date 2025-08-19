Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:14

Как солнечные прогулки и массаж сохранят волосы: 5 шагов к здоровью

Врач-трихолог Гауниц перечислил факторы, влияющие на выпадение волос

Расходы на дорогие препараты и косметические средства для укрепления волос часто оказываются напрасными: по статистике, до 80% женщин и почти 96% мужчин жалуются на их выпадение. Однако специалисты уверяют — есть простые ежедневные привычки, которые помогут сохранить густоту волос и здоровье кожи головы без лишних затрат.

Сертифицированный трихолог и основатель клиники Advanced Trichology Уильям Гауниц рассказал, какие шаги реально работают, а какие популярные "хаки" лучше исключить.

Полезные привычки для здоровья волос

  1. Короткие прогулки на солнце
    Гауниц отметил, что 15 минут на солнце без крема SPF позволяют организму выработать достаточное количество витамина D3. Этот витамин необходим для образования клеток, участвующих в формировании волосяных фолликулов. Но находиться дольше без защиты опасно — риск солнечного ожога резко возрастает.
  2. Сбалансированное питание
    По словам специалиста, именно рацион играет ключевую роль в здоровье волос. Отсутствие животных белков или несбалансированная диета может быстро привести к дефициту питательных веществ. Он посоветовал ориентироваться на особенности организма, включая питание с учетом группы крови, чтобы лучше понимать, чего не хватает.
  3. Забота о кишечнике
    Гауниц подчеркнул, что такие проблемы, как постоянные запоры, диарея или кислотный рефлюкс, мешают усвоению полезных веществ. Даже при правильном рационе организм в этом случае может не получать достаточно питательных компонентов, что отражается и на состоянии волос.
  4. Регулярное мытьё головы
    Рекомендуется мыть волосы каждые 48 часов мягким шампунем с антимикробными маслами (например, с добавлением грейпфрута, розмарина, чайного дерева или тимьяна). Такой уход помогает контролировать микробный баланс кожи головы и предотвращать воспаления.
  5. Ежедневный массаж кожи головы
    Короткий массаж перед душем улучшает кровообращение, разрушает кальциевые отложения под кожей и очищает лишний себум (кожное сало). Это поддерживает работу фолликулов. Для удобства можно использовать инструмент гуа-ша: он требует меньше усилий, но остаётся эффективным.

Что не стоит делать

Гауниц также предупредил, что некоторые популярные советы в интернете способны ухудшить ситуацию:

  • Ежедневный дермароллинг. По его словам, самостоятельное использование микронеедлингового валика может вызвать рубцы, воспаления и даже инфекции. Подобные процедуры должны выполняться только профессионалами.
  • Редкое мытьё головы. Специалист отметил, что представление о том, будто мытьё вызывает выпадение волос, ошибочно. Кожное сало содержит бактерии и грибки, а его скопление приводит к воспалениям. Поэтому важно очищать кожу головы хотя бы каждые два дня.
  • Неразбавленные соки или масла. Чеснок, лук или концентрированное масло розмарина, нанесённые прямо на кожу головы, могут нарушить естественный микробиом и вызвать раздражения. Использовать такие средства можно только в составе специальных препаратов и в разбавленном виде.

