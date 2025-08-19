Как солнечные прогулки и массаж сохранят волосы: 5 шагов к здоровью
Расходы на дорогие препараты и косметические средства для укрепления волос часто оказываются напрасными: по статистике, до 80% женщин и почти 96% мужчин жалуются на их выпадение. Однако специалисты уверяют — есть простые ежедневные привычки, которые помогут сохранить густоту волос и здоровье кожи головы без лишних затрат.
Сертифицированный трихолог и основатель клиники Advanced Trichology Уильям Гауниц рассказал, какие шаги реально работают, а какие популярные "хаки" лучше исключить.
Полезные привычки для здоровья волос
- Короткие прогулки на солнце
Гауниц отметил, что 15 минут на солнце без крема SPF позволяют организму выработать достаточное количество витамина D3. Этот витамин необходим для образования клеток, участвующих в формировании волосяных фолликулов. Но находиться дольше без защиты опасно — риск солнечного ожога резко возрастает.
- Сбалансированное питание
По словам специалиста, именно рацион играет ключевую роль в здоровье волос. Отсутствие животных белков или несбалансированная диета может быстро привести к дефициту питательных веществ. Он посоветовал ориентироваться на особенности организма, включая питание с учетом группы крови, чтобы лучше понимать, чего не хватает.
- Забота о кишечнике
Гауниц подчеркнул, что такие проблемы, как постоянные запоры, диарея или кислотный рефлюкс, мешают усвоению полезных веществ. Даже при правильном рационе организм в этом случае может не получать достаточно питательных компонентов, что отражается и на состоянии волос.
- Регулярное мытьё головы
Рекомендуется мыть волосы каждые 48 часов мягким шампунем с антимикробными маслами (например, с добавлением грейпфрута, розмарина, чайного дерева или тимьяна). Такой уход помогает контролировать микробный баланс кожи головы и предотвращать воспаления.
- Ежедневный массаж кожи головы
Короткий массаж перед душем улучшает кровообращение, разрушает кальциевые отложения под кожей и очищает лишний себум (кожное сало). Это поддерживает работу фолликулов. Для удобства можно использовать инструмент гуа-ша: он требует меньше усилий, но остаётся эффективным.
Что не стоит делать
Гауниц также предупредил, что некоторые популярные советы в интернете способны ухудшить ситуацию:
- Ежедневный дермароллинг. По его словам, самостоятельное использование микронеедлингового валика может вызвать рубцы, воспаления и даже инфекции. Подобные процедуры должны выполняться только профессионалами.
- Редкое мытьё головы. Специалист отметил, что представление о том, будто мытьё вызывает выпадение волос, ошибочно. Кожное сало содержит бактерии и грибки, а его скопление приводит к воспалениям. Поэтому важно очищать кожу головы хотя бы каждые два дня.
- Неразбавленные соки или масла. Чеснок, лук или концентрированное масло розмарина, нанесённые прямо на кожу головы, могут нарушить естественный микробиом и вызвать раздражения. Использовать такие средства можно только в составе специальных препаратов и в разбавленном виде.
