Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подростковая тревожность
Подростковая тревожность
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:01

Секрет гармонии раскрыт: простые привычки, которые вернут вам радость жизни

Психотерапевт Ирина Крашкина подчеркнула пользу физической активности для снижения тревожности

Современный ритм жизни и постоянный поток информации делают людей особенно уязвимыми к тревожности. Однако психотерапевты уверены: справляться с эмоциональным напряжением можно без сложных техник и дорогостоящих процедур. Несколько простых привычек способны заметно улучшить самочувствие и вернуть внутренний баланс.

Дыхательные упражнения

Контролируемое дыхание считается одним из самых доступных способов снять стресс.

"Надо посчитать в уме до 4, а затем выдохнуть, потом — до 2 и задержать дыхание, а следом до 6 — выдохнуть. Это поможет расслабиться", — пояснила психотерапевт Ирина Крашкина.

Такая техника не требует особых условий: её можно применять дома, на работе или даже в транспорте. Она помогает снизить уровень кортизола и вернуть ощущение контроля над собой.

Физическая активность как терапия

Регулярные тренировки благотворно влияют не только на тело, но и на психику. Во время движения снижается уровень адреналина, мышцы постепенно расслабляются, а мозг получает возможность переключиться на позитивные процессы. Даже получасовая прогулка или лёгкая зарядка способна уменьшить тревожность и улучшить настроение.

Отказ от гаджетов перед сном

Одним из главных источников перегрузки остаются смартфоны и компьютеры. Синие экраны подавляют выработку мелатонина и мешают естественным процессам засыпания. Специалисты советуют отложить гаджеты за час до сна и не хвататься за них сразу после пробуждения. Такая простая привычка делает сон глубже и способствует восстановлению нервной системы.

Дневник эмоций

Записывание мыслей и переживаний помогает взглянуть на ситуацию со стороны. Ведение дневника снижает внутреннее напряжение и позволяет лучше понять свои реакции. Постепенно человек учится распознавать источники тревоги и находить способы снизить их влияние. Этот метод особенно полезен для тех, кто склонен к зацикливанию на негативных мыслях.

Маленькие шаги к спокойствию

Психотерапевты подчёркивают: важно не стремиться к мгновенным результатам, а выстраивать систему поддержки постепенно. Каждая маленькая привычка — будь то дыхательная техника, вечерняя прогулка или отказ от телефона перед сном — становится частью целостного подхода к психологическому здоровью.

Три интересных факта

  1. Доказано, что регулярные дыхательные практики снижают частоту сердечных сокращений и улучшают работу сосудов.
  2. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — так называемых "гормонов счастья".
  3. Люди, которые ведут дневники, легче справляются с депрессией и реже сталкиваются с бессонницей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Мясников: аспирин может вызвать желудочные кровотечения и кровоизлияние в мозг сегодня в 7:13

Таблетка от боли и температуры, которая может закончиться кровотечением

Аспирин десятилетиями считался универсальным средством, но теперь врачи предупреждают: его бесконтрольный прием может привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Эмма Уиллис призналась, что задумывалась о разводе с Брюсом до его диагноза деменции сегодня в 3:16

Я думала о разводе: жена Брюса Уиллиса рассказала правду о браке до диагноза

Эмма Хеминг Уиллис призналась, что до диагноза Брюса думала о разводе. Как болезнь изменила их отношения и принесла долгожданное понимание?

Читать полностью » Невролог Екатерина Демьяновская: апатия, сонливость и переедание указывают на осеннюю депрессию сегодня в 2:17

Когда батареи ещё холодные, а ты уже в спячке: первые признаки осенней депрессии

Холод и короткий день влияют не только на настроение, но и на здоровье. Узнаем, какие признаки у осенней депрессии и чем она опасна.

Читать полностью » Эмма Хеминг Уиллис рассказала о жизни рядом с Брюсом Уиллисом, страдающим деменцией сегодня в 2:16

Любви не нужны слова: Эмма Хеминг рассказала о жизни с Брюсом Уиллисом после диагноза

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о новой динамике их брака после диагноза Брюса и о том, почему «иногда любви не нужны слова».

Читать полностью » Брюс Дикинсон рассказал о восстановлении голоса после лечения рака сегодня в 1:16

Звук раненого буйвола: как Брюс Дикинсон возвращал голос после лечения рака

Брюс Дикинсон рассказал, как после лечения рака его голос звучал «как раненый буйвол», и почему он был готов уйти из Iron Maiden ради музыки.

Читать полностью » Диетолог Волкова: гранат осенью укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение сегодня в 1:14

Этот фрукт помогает бороться с анемией и поддерживает силы в холодное время

Осень — время поддержать иммунитет. Один фрукт способен помочь справиться с анемией, улучшить аппетит и защитить организм от воспалений.

Читать полностью » Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость сегодня в 0:31

Напиток ясного ума: почему зеленый чай сравнивают с природным энергетиком

Зеленый чай не просто бодрит, а помогает мозгу работать эффективнее. Разбираемся, как заваривать его правильно и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни сегодня в 0:16

Снял костюм супергероя, но нашёл настоящую силу: Том Холланд о трезвости

Том Холланд рассказал о своём трёхлетнем пути трезвости, испытаниях и поддержке близких. Как отказ от алкоголя изменил его жизнь?

Читать полностью »

Новости
Технологии

Минздрав США рекомендовал сотрудникам использовать ChatGPT в работе
Еда

Кулинары готовят творожный чизкейк из сметаны и творога в духовке для воздушной текстуры
Красота и здоровье

Ирина Писарева: цитрусовые и соки натощак повышают риск гастрита и язвы
Авто и мото

Михаил Комаров: бензиновые моторы тише и менее вибронагружены, чем дизельные
Садоводство

Эксперты: слишком большой горшок при пересадке пеларгонии снижает количество бутонов
Красота и здоровье

Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна
Спорт и фитнес

Обратная тяга санки укрепляет сердце и мышцы ног — тренер Алекс Хига
Дом

Тостер используется для приготовления быстрых завтраков каждый день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet