Быстрый рецепт пирога с айвой для тех, кто ценит вкус и время

Хотите удивить близких необычным десертом, который готовится легко и получается очень вкусным? Тогда этот простой пирог с айвой — именно то, что вам нужно! Его хрустящая основа, нежный крем и ароматная айва создают идеальное сочетание, которое украсит любое чаепитие или праздничный стол.

Ингредиенты для пирога

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Пшеничная мука — 200 г

Холодная вода — 2 ст. л.

Сахар — 100 г

Яичные желтки — 3 шт.

Ваниль — по вкусу

Молоко — 250 мл

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Апельсиновый сок — 120 мл

Сахар — 100 г

Айва (очищенная и нарезанная дольками) — 2 шт.

Лимонная корочка — 0,5 шт.

Апельсиновый сок — 150 мл

Пошаговое приготовление

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте крахмал, сахар, яичные желтки и ваниль. Перемешайте до однородности. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет и не начнёт булькать. Затем влейте апельсиновый сок, перемешайте и остудите, накрыв пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема — это предотвратит образование корочки.

Айву нарежьте дольками. В сотейнике сварите сироп из сахара и апельсинового сока, добавьте лимонную корочку и айву. Варите около 10 минут до мягкости фруктов. Затем выньте лимонную корочку и дайте айве стечь от лишнего сиропа.

Натрите холодное сливочное масло на тёрке и смешайте с просеянной мукой. Добавьте сахар, яйцо и холодную воду. Для замеса можно использовать блендер. Замесите тесто, сформируйте шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C. Распределите тесто по форме диаметром около 20 см, сформируйте бортики и проколите вилкой. Выпекайте основу примерно 20 минут. Затем достаньте, выложите крем, сверху разложите айву и выпекайте ещё около 20 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.

Дайте пирогу полностью остыть, затем смажьте его сиропом из варки айвы. Ваш простой и ароматный пирог с айвой готов! Наслаждайтесь нежным вкусом и необычным сочетанием ингредиентов.