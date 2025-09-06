Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Классическая шарлотка
Классическая шарлотка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:23

Быстрый рецепт пирога с айвой для тех, кто ценит вкус и время

Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы

Хотите удивить близких необычным десертом, который готовится легко и получается очень вкусным? Тогда этот простой пирог с айвой — именно то, что вам нужно! Его хрустящая основа, нежный крем и ароматная айва создают идеальное сочетание, которое украсит любое чаепитие или праздничный стол.

Ингредиенты для пирога

  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Холодная вода — 2 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Яичные желтки — 3 шт.
  • Ваниль — по вкусу
  • Молоко — 250 мл
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • Апельсиновый сок — 120 мл
  • Сахар — 100 г
  • Айва (очищенная и нарезанная дольками) — 2 шт.
  • Лимонная корочка — 0,5 шт.
  • Апельсиновый сок — 150 мл

Пошаговое приготовление

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте крахмал, сахар, яичные желтки и ваниль. Перемешайте до однородности. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет и не начнёт булькать. Затем влейте апельсиновый сок, перемешайте и остудите, накрыв пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема — это предотвратит образование корочки.

Айву нарежьте дольками. В сотейнике сварите сироп из сахара и апельсинового сока, добавьте лимонную корочку и айву. Варите около 10 минут до мягкости фруктов. Затем выньте лимонную корочку и дайте айве стечь от лишнего сиропа.

Натрите холодное сливочное масло на тёрке и смешайте с просеянной мукой. Добавьте сахар, яйцо и холодную воду. Для замеса можно использовать блендер. Замесите тесто, сформируйте шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C. Распределите тесто по форме диаметром около 20 см, сформируйте бортики и проколите вилкой. Выпекайте основу примерно 20 минут. Затем достаньте, выложите крем, сверху разложите айву и выпекайте ещё около 20 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.

Дайте пирогу полностью остыть, затем смажьте его сиропом из варки айвы. Ваш простой и ароматный пирог с айвой готов! Наслаждайтесь нежным вкусом и необычным сочетанием ингредиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пошаговый рецепт салата с пастой орзо, тунцом и оливками сегодня в 3:33

Этот салат с орзо и тунцом готовится быстрее, чем вы накроете на стол

Свежий салат с орзо, тунцом и брокколи — яркое и сытное блюдо, которое готовится за считанные минуты и радует насыщенным вкусом.

Читать полностью » Рецепт приготовления индейки с травами и специями обеспечивает нежность мяса сегодня в 2:34

Легкий способ приготовить сочную индейку дома — без лишних хлопот и дорогостоящих ингредиентов

Представьте румяную индейку, которая тает во рту на празднике. Этот рецепт раскроет секрет сочности с простым маринадом, но без лишних деталей. Идеально для Рождества!

Читать полностью » Повара рекомендуют заливной пирог с рыбными консервами для семейного обеда сегодня в 2:28

Быстрый и сытный: заливной пирог с рыбными консервами, который спасёт вечер

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — простой и вкусный рецепт для сытного обеда или перекуса. Узнайте, как приготовить тесто и начинку из доступных продуктов!

Читать полностью » Сэндвич с творожной пастой и авокадо: 310 калорий и минимум жиров сегодня в 2:11

Этот сэндвич всего на 310 калорий, но сытость ощущается часами

Откройте для себя сэндвич, где сливочная намазка из творога встречается со свежими овощами. Простое блюдо с белковым акцентом и азиатским оттенком.

Читать полностью » Рецепт EatingWell: авокадо, фаршированные консервированным лососем сегодня в 2:11

Секретный дуэт продуктов: вкуснее ресторанного, а готовки нет

Консервированный лосось и авокадо превращаются в нежное блюдо без готовки. Узнайте секреты рецепта и советы, которые сделают его ещё вкуснее.

Читать полностью » Салат из белой фасоли сегодня в 1:26

Этот салат с белой фасолью и базиликом вы будете готовить снова и снова

Салат "Marry Me" из белой фасоли сочетает простоту и насыщенность вкуса, оставаясь одновременно полезным и удивительно универсальным.

Читать полностью » Кулинарный эксперт рекомендует использовать грибы для приготовления курника с курицей сегодня в 1:22

От скромной курицы к взрыву эмоций: курник с грибами — пирог, который нельзя не попробовать

Слоеный курник с курицей и грибами из блинов — старорусский пирог с многослойной начинкой. Узнайте, как приготовить его дома и удивить гостей традиционным вкусом!

Читать полностью » Шеф-повар рекомендует: куриное филе с грибами и сыром в духовке получается сочным сегодня в 1:16

Опасность скуки: куриное филе с грибами и сыром — последний шанс спасти вечер от провала

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочное куриное филе с грибами и сыром в духовке — идеальное блюдо для любого случая. Легко, вкусно и сытно!

Читать полностью »

Новости
Дом

Какие ткани выбрать для постельного белья: сатин, бязь или поплин
Еда

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке
Авто и мото

В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч
Садоводство

Огуречная кожура используется как мягкое удобрение для томатов, огурцов и перца
Красота и здоровье

Якимова: сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью
Наука и технологии

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: какие профессии под угрозой – прогноз эксперта
Туризм

Как изменился формат all-inclusive за последние годы
Питомцы

Исторический центр Венеции теряет уличных кошек из-за оттока жителей и стерилизации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet