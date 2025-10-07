Домохозяйки в восторге: этот пирог в мультиварке покорил всю страну

Ингредиент Назначение Возможная замена Комментарий Пшеничная мука основа теста цельнозерновая, кукурузная (частично) обеспечивает структуру и пышность Молоко делает тесто мягким кефир, йогурт, растительное молоко регулирует влажность Сахар сладость и карамелизация мёд, тростниковый, стевия регулируйте по вкусу Яйцо связывает ингредиенты 2 ст. л. яблочного пюре (для поста) придаёт эластичность Разрыхлитель поднимает тесто сода + лимонный сок создаёт воздушность Ванильный сахар аромат корица, ванильный экстракт делает вкус десерта теплее Курага и изюм сладкая начинка цукаты, орехи, вишня добавляют текстуру и вкус

Как приготовить: пошагово

Шаг 1. Подготовка продуктов

Достаньте молоко из холодильника заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Муку просейте — это не формальность, а залог пышности.

Шаг 2. Замес теста

В миске соедините яйцо и сахар, слегка растирая их венчиком или вилкой. Не нужно взбивать — важно просто растворить сахар. Влейте молоко, добавьте ванильный сахар и размешайте.

Шаг 3. Сухие ингредиенты

Разрыхлитель перемешайте с частью муки и постепенно вводите в жидкую смесь. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Если слишком жидко — добавьте немного муки.

Шаг 4. Сухофрукты

Залейте изюм и курагу кипятком на 10 минут, затем обсушите. Курагу нарежьте кусочками и добавьте в тесто вместе с изюмом. Перемешайте силиконовой лопаткой.

Шаг 5. Подготовка чаши

Смажьте внутреннюю поверхность мультиварки сливочным маслом — и дно, и стенки. Вылейте тесто, разровняйте верх.

Шаг 6. Выпечка

Выберите режим "Выпечка" (или "Мультиповар" при 160-170 °C). Выпекайте 40-50 минут. После окончания программы не открывайте крышку сразу — дайте пирогу "отдохнуть" 10 минут, чтобы не осел.

Шаг 7. Подача

Аккуратно достаньте пирог, перевернув чашу на решётку или тарелку. Посыпьте сахарной пудрой, украсьте орехами, ягодами, мятой или глазурью.

А что если…

А что если добавить какао?

2 столовые ложки порошка — и у вас получится шоколадный вариант.

А что если сделать крем?

Разрежьте пирог пополам и промажьте сметанным или сливочным кремом — получится быстрый торт.

А что если заменить молоко кефиром?

Пирог выйдет чуть плотнее, но с приятной кислинкой и хрустящей корочкой.

