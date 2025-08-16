Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лазанья с грибами
© flickr.com by PoiseWinsTitles is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:27

Сытный ужин для всей семьи: лазанья с фаршем по бюджетному рецепту

Как приготовить лазанью дома: ингредиенты и технология по версии шеф-повара

Задумывались ли вы, как легко и быстро приготовить вкусную лазанью с фаршем? Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным выбором для семейного ужина. Ароматный соус Бешамель придаёт лазанье невероятную нежность. Давайте разберёмся, как сделать это лакомство своими руками!

Ингредиенты

  • Фарш мясной (любой, можно смешать несколько видов) — 800 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук (небольшой) — 2 шт.
  • Листы лазаньи — 10 шт. (8-10 штук)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло — 50 г
  • Молоко — 600 мл
  • Пшеничная мука (без горки) — 5 ст. л.
  • Душистый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите и нарежьте лук. Чтобы избежать слёз, обмойте его холодной водой. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фарш с луком в течение 5 минут, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

Мелко нарежьте чеснок и помидоры. Если хотите, снимите кожицу с помидоров, сделав на них крестообразный надрез и залив кипятком на минуту. Добавьте к фаршу томатную пасту, помидоры и чеснок, приправьте солью. Перемешайте и тушите под крышкой на среднем огне около 10 минут.

В сотейнике растопите сливочное масло на маленьком огне. Всыпьте муку и, помешивая венчиком, слегка обжарьте. Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы избежать комков. Посолите и добавьте перец по вкусу. Доведите до консистенции густых сливок и остудите.

Смажьте форму для запекания растительным маслом или застелите пекарской бумагой. Вылейте немного соуса Бешамель на дно. Выложите первый слой листов лазаньи. Если форма маленькая, подержите листы в кипящей воде 2-3 минуты, чтобы они стали мягче. Сверху выложите фарш, посыпьте тёртым сыром и снова залейте соусом. Повторяйте слои, пока не заполните форму. Последний слой должен быть покрыт соусом, чтобы избежать подгорания теста.

Отправьте лазанью в духовку на 30-35 минут, пока не образуется золотистая корочка. После приготовления дайте настояться 10 минут, нарежьте на порции и подавайте к столу.

