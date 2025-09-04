Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:15

Нежный кекс с изюмом: простой рецепт, который изменит представление о домашней выпечке

Кулинары рекомендуют выпекать кекс изюмом на кефире в духовке

Представьте: вы открываете духовку, и по кухне разносится аромат свежеиспечённого кекса. Этот рецепт — настоящий хит для тех, кто любит простоту и вкус. Нежный бисквит с изюмом получается с первого раза, идеально подходит для чаепития с семьёй. Попробуйте — и вы поймёте, почему он так популярен!

Ингредиенты

  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Ванильный сахар: 0,5 ч. л.
  • Сахар: 150 г
  • Маргарин (или сливочное масло): 100 г
  • Пшеничная мука: 200 г
  • Картофельный крахмал: 50 г
  • Сода: 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель: 1 ч. л.
  • Лимонный сок: 2 ст. л.
  • Кефир: 100 мл
  • Изюм: 100 г
  • Соль: 0,25 ч. л.
  • Растительное масло: 1 ч. л. (для смазки формы)
  • Сахарная пудра: 0,5 ч. л. (для посыпки)

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Растопите маргарин (или масло) и остудите. Кефир достаньте из холодильника заранее. В миске взбейте яйца. Сначала промойте их с содой для чистоты.

Добавьте соль и ванильный сахар. Всыпьте сахар и перемешайте миксером до однородности. Влейте растопленный маргарин и хорошо размешайте. В тарелке смешайте изюм с 1 ст. л. муки.

В большой миске соедините оставшуюся муку, крахмал, соду и разрыхлитель. Просейте к жидкой основе (мука станет воздушнее!). Перемешайте всё миксером до однородности. Добавьте лимонный сок и снова размешайте. Влейте кефир и тщательно перемешайте.

Добавьте изюм и аккуратно вмешайте в тесто. Смажьте форму растительным маслом, выложите тесто и дайте постоять 10-15 минут. Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте 40-50 минут (проверьте зубочисткой — она должна выйти сухой). Оставьте в духовке на 20 минут после выключения. Достаньте, посыпьте сахарной пудрой и нарежьте. Приятного аппетита!

Совет: если духовка капризная, читайте статью об особенностях выпечки по ссылке в конце. Муки может уйти чуть больше или меньше — зависит от влажности.

