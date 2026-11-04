Три продукта, а вкус совсем не простой: чем заправить салат с копчёной птицей и огурцами

В этом салате нет места кулинарной эквилибристике — всего три основных компонента. Но именно такая лаконичность превращает блюдо в проверку качества продуктов. Если взять копченую грудку с искусственными ароматизаторами, салат станет плоским; если заменить бочковые огурцы маринованными из магазина — пропадет та самая правильная кислинка и хруст. Здесь важна плотная, "мясистая" текстура: свежий огурец стоит очистить от семян, оставив только упругую мякоть, чтобы салат не "поплыл" через десять минут после заправки.

Характер блюда определяет домашний майонез. Он дает необходимую жирность и плотность, объединяя дымный аромат курицы и резкость соленых огурцов в единый, сбалансированный вкус.

Ингредиенты

Для майонеза:

желтки куриных яиц — 2 шт.

масло оливковое — 250 мл

лимонный сок — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

горчица — 0,5 ст. л.

сахар — 0,5 ч. л.

соль, черный молотый перец — по вкусу

Для салата:

копченая куриная грудка — 2 шт.

соленые огурцы (лучше бочковые) — 2 шт.

свежий огурец — 1 шт.

Приготовление

Приготовьте майонез. Взбейте свежие желтки миксером в течение 2 минут. Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок и чеснок, пропущенный через пресс. Пробейте смесь погружным блендером до однородности. Не выключая блендер, вливайте оливковое масло очень медленно, буквально по половине чайной ложки, пока масса не загустеет. В конце приправьте солью и перцем, уберите в холодильник. Нарежьте копченую грудку, соленые и свежие огурцы одинаковой тонкой соломкой. Соедините ингредиенты в салатнике, добавьте три столовые ложки домашнего майонеза и аккуратно перемешайте.

Оставшийся соус можно хранить в закрытой банке в холодильнике до двух суток.

Если хочется добавить в этот строгий состав свежести, можно посыпать готовый салат мелко рубленным укропом или петрушкой. Интересно было бы попробовать заменить оливковое масло в майонезе на смесь с небольшим количеством подсолнечного нерафинированного — это добавило бы блюду деревенской нотки, которая хорошо резонирует с бочковыми огурцами.