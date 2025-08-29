Ягоды в пироге: от простоты до кулинарного восторга за 30 минут
Что может быть лучше домашней выпечки, наполненной вкусом лета? Этот пирог с ягодами готовится на удивление быстро и станет идеальным дополнением к чашке чая или кофе. Сочная начинка, хрустящее тесто и ни капли сложностей!
Ингредиенты
- Растительное масло — 120 мл
- Кипяток — 120 мл
- Мука пшеничная — 300 г
- Сода — 0,3 ч. л.
- Соль — по вкусуСвежие или замороженные ягоды — 300 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Сахар — 200 г (+ немного для посыпки)
Пошаговое приготовление
Используйте любые ягоды — малину, смородину, чернику или даже смесь. Если берёте замороженные, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость. Муку просейте — это сделает тесто воздушнее.
Смешайте кипяток с растительным маслом. Добавьте муку, соду и соль, быстро замесите мягкое и эластичное тесто. Мука может потребовать корректировки — ориентируйтесь на консистенцию.
Раскатайте тесто на пергаменте. Смешайте измельчённые орехи с половиной сахара и распределите их по основе. Затем выложите ягоды, смешанные с оставшимся сахаром (при необходимости добавьте крахмал, если ягоды слишком влажные). Заверните края теста, слегка защипните и посыпьте сахаром.
Накройте пирог фольгой, чтобы начинка не вытекла. Выпекайте при 180°C около 30-40 минут до лёгкой румяности. Дайте остыть перед подачей.
