Хищные растения нашли себе помощников для переваривания жертв

Биологи обнаружили симбиотические отношения между хищными растениями росянками (Drosera spatulata) и грибком Acrodontium crateriforme. Это открытие стало первым известным примером симбиоза между растениями и грибами.

Исследователи установили, что скорость переваривания насекомых росянками увеличивается в четыре раза при наличии этого грибка на ловчих органах растений.

Группа ученых из Китая, США и Великобритании под руководством Цая Ишэна из Академии наук Тайваня изучила микрофлору ловчих органов росянок и обнаружила, что колонии Acrodontium crateriforme помогают растениям эффективнее извлекать питательные вещества из пойманной добычи. Этот грибок вырабатывает ферменты и белки, которые ускоряют переваривание и способствуют лучшему усвоению питательных веществ растением, сообщает Nature Microbiology (NM).

Открытие изменяет представления о природе хищных растений и подчеркивает важную роль грибковых симбионтов в их жизнедеятельности.

Фото: commons.wikimedia.org/ВятГУ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)