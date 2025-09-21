В отпуск с блокировкой? Как роуминг может отключить вам мессенджер прямо на пляже

Идея ограничивать доступ к мессенджерам для номеров, долго находящихся в роуминге, вызвала широкую дискуссию. С таким предложением выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов, отметив, что инициатива направлена прежде всего на борьбу с телефонными мошенниками. Сегодня злоумышленники всё чаще используют российские SIM-карты, звоня из-за рубежа, что затрудняет работу операторов и правоохранительных органов.

В чём суть инициативы

По словам Липова, мессенджеры смогут вводить временные ограничения для аккаунтов, зарегистрированных на SIM-карты, которые долго находятся в международном роуминге. Цель такого шага — снизить количество мошеннических звонков, маскирующихся под российские номера.

"Мошенники не сдаются и теперь используют российские SIM-карты, звоня из роуминга. <…> Для аккаунтов, зарегистрированных на такие SIM-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения", — пояснил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Кроме того, ведомство предлагает обязать операторов связи удалять из своих баз "фейковых пользователей", которые используют подобные схемы. При этом решение о блокировках будет приниматься на основании данных Роскомнадзора.

Система исключений

Разработчики инициативы понимают, что она может задеть обычных граждан. Поэтому параллельно планируется создание механизма исключений. Липов уточнил, что нужно учесть интересы тех, кто выезжает за границу по работе или на отдых, и для таких пользователей будет создана "система исключений". Иными словами, речь идёт о возможности сохранить доступ к мессенджерам даже при длительном пребывании в роуминге, если абонент сможет подтвердить законность использования SIM-карты.

Ограничения для иностранных SIM-карт

Ещё один пункт касается пользователей мессенджеров, зарегистрированных на иностранные SIM-карты. Власти предлагают, чтобы звонки от таких аккаунтов в Россию проходили только по принципу "белого списка": дозвониться можно будет лишь в том случае, если российский абонент заранее внесёт номер в список разрешённых. Это должно усложнить работу мошенников, которые массово звонят с зарубежных номеров.

Сравнение подходов

Мера Цель Для кого применимо Ограничение роуминговых SIM Борьба с мошенниками Российские номера за рубежом Удаление "фейков" Чистка баз операторов Операторы связи "Белый список" для иностранцев Фильтрация нежелательных звонков Пользователи иностранных SIM-карт Система исключений Защита интересов граждан Туристы, командированные работники

Советы шаг за шагом: как защитить себя

Если вы уезжаете за границу, заранее уточните у оператора правила роуминга и возможности подтверждения вашей SIM-карты. Установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, чтобы снизить риск взлома аккаунта. Используйте "белые списки" в приложениях — это позволит самому контролировать, кто может вам звонить. При длительных поездках сохраняйте контакт с оператором — так можно избежать случайной блокировки номера. Будьте внимательны: если вам звонят "из банка" или "службы безопасности", лучше перезвоните в официальную поддержку самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять SIM-карту без контроля при длительном пребывании за границей.

Последствие: возможное ограничение аккаунтов в мессенджерах.

Альтернатива: заранее уведомить оператора и внести номер в список исключений.

Ошибка: отвечать на звонки от неизвестных номеров.

Последствие: риск попасть на удочку мошенников.

Альтернатива: использовать антиспам-сервисы или приложения для фильтрации вызовов.

Ошибка: доверять всем входящим звонкам "с российским номером".

Последствие: мошенники могут использовать подмену номера.

Альтернатива: проверять информацию напрямую в банке или сервисе.

А что если…

Что произойдёт, если ограничения вступят в силу? С одной стороны, количество мошеннических звонков может снизиться. С другой — у законопослушных пользователей, работающих или учившихся за границей, появятся дополнительные сложности. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько гибко заработает система исключений.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение телефонного мошенничества Риск неудобств для туристов и экспатов Очистка баз операторов Дополнительная нагрузка на бизнес Фильтрация звонков из-за рубежа Вероятность ошибок при блокировках Создание "белых списков" Усложнение связи с иностранцами

FAQ

Как выбрать мессенджер, если часто бываешь за границей?

Лучше остановиться на тех, где можно настроить "белые списки" и дополнительные уровни защиты — например, Telegram или WhatsApp.

Сколько времени SIM-карта может находиться в роуминге без ограничений?

Пока точные сроки не определены, детали будут зависеть от решений правительства и операторов.

Что лучше: пользоваться российской SIM в роуминге или купить местную?

Если вы уезжаете на длительный срок, местная SIM может оказаться дешевле и удобнее. Но для сохранения доступа к российским сервисам стоит сохранить и "родной" номер.

Мифы и правда

Миф: все номера в роуминге будут блокировать автоматически.

Правда: планируется система исключений для туристов и командированных.

Миф: ограничения сделают невозможным использование мессенджеров за границей.

Правда: речь идёт лишь о частичных временных ограничениях.

Миф: "белый список" запретит любые звонки из-за рубежа.

Правда: пользователь сам сможет добавить нужные контакты.

3 интересных факта

• Россия входит в десятку стран, где фиксируется наибольшее количество телефонных мошенничеств.

• По данным операторов, до 70% спам-звонков совершаются из-за рубежа.

• Первые системы "белых списков" для телефонии появились в корпоративной среде, а теперь переходят и в массовый сегмент.

Исторический контекст